Egypte: Le Président se réunit avec la ministre de la solidarité sociale

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni aujourd'hui avec Madame le Ministre de la solidarité sociale Mme Névine Al-Kabbag, et le conseiller présidentiel pour les affaires financières le major-général Mohamed Amin.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des programmes du ministère de la solidarité sociale pour le développement communautaire au niveau de la République.

De sa part, Mme Névine Al-Kabbag a passé en revue les efforts déployés pour soutenir les programmes d'aide d'urgence, pour les familles et les citoyens qui souffrent de problèmes sociaux, affectant leur vie , ce qui nécessite l'intervention et le soutien immédiats, afin de garantir la protection sociale et les soins nécessaires, étant le mécanisme appelé « le secours social ».

Dans ce contexte, M. le Président a dirigé de renforcer la performance du mécanisme du secours social, en le soutenant financièrement et techniquement, pour donner un coup de main aux cas urgents, parmi les citoyens qui nécessitent l'intervention immédiate. En plus d'impliquer les énergies des jeunes dans cette activité, pour exploiter leurs idées créatives, et leurs grandes volontés de participer aux travaux volontaires de charité. Ainsi que faire participer les institutions de la communauté civile, en suivant, périodiquement, la performance du mécanisme et ses résultats, pour assurer l'intégration de ses services avec la stratégie de l'État, afin de donner aux égyptiens le droit à une vie décente, en maintenant la stabilité et la sécurité de la société.

De même, les programmes pour soutenir le système de protection des pêcheurs ont été passés en revue. Dans ce contexte, M. le Président a exigé de renforcer les efforts dans ce domaine, en leur fournissant des équipements nécessaires à leur profession, tout en développant la production locale de ces outils, dans le cadre de la politique d'État, visant à fournir la protection sociale, les soins intégrés et l'autonomisation économique des travailleurs irréguliers.

M. le Président Al-Sissi a également suvi l'évolution des efforts pour le développement communautaire à la compagne. À cet égard, Son Excellence a dirigé l'expansion des programmes de qualification des femmes dirigeantes rurales, dans le but de diffuser et d'approfondir des messages sociaux, éducatifs et sanitaires, à tous les membres de la famille rurale d'une manière qui appuie le concept de la protection sociale globale.

Ainsi, SE a exigé l'intensification des efforts et des activités en harmonie avec le projet national du développement de la campagne égyptienne, afin de fournir plus d'éléments de succès pour ces programmes sociaux, à travers les différentes agences gouvernementales exécutives, qui doivent toucher la Campagne égyptienne au cours de la période suivante, ce qui réalise les objectifs du développement sur les niveaux économique, social, et du service global pour les familles de la campagne égyptienne.