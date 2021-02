Egypte: Rétablir l'économie au niveau pré-coronavirus et exécuter les plans de développement (PM)

Le gouvernement se concentre actuellement sur le rétablissement de l'économie au niveau d'avant la pandémie de Covid-19 et la mise en œuvre de plans de développement selon les priorités, a déclaré le premier ministre, Moustafa Madbouly, lors d'une allocution prononcée sous le thème "L'Égypte 2021 et au-delà", par visioconférence, organisée par la chambre américaine de Commerce au Caire, en présence de plusieurs hautes personnalités.

Elaborer et exécuter de projets d'infrastructures durables, y compris le développement de ports, de chemins de fer, de réseaux routiers, fournir des installations d'eau et d'assainissement aux zones défavorisées, créer de nouvelles villes telles que la nouvelle capitale administrative, la nouvelle Alamein, ainsi que de nouvelles zones économiques et logistiques, a ajouté M. Madbouly.

Dans ce contexte, M. Madbouly a passé en revue les procédures établies par l'État pour faire face à la pandémie de coronavirus en préservant la situation économique et évitant le confinement total.

M. Madbouly a fait état du développement continu du système d'assurance maladie au cours des quatre dernières années en Égypte, depuis le lancement de l'initiative présidentielle "100 millions de citoyens sains" et la détection précoce de l'hépatite C et des maladies non transmissibles.

Le PM a souligné que l'État attachait une grande importance à l'amélioration des conditions de vie dans les villages les plus démunis au cours des trois prochaines années.

Quant aux investissements américains en Egypte, M. Madbouly a indiqué que les investissement totaux s'élevaient à 22,8 milliards de dollars, ajoutant que plus de 1600 entreprises opèrent dans divers domaines, en Egypte, en particulier, du pétrole, du gaz, et des finances.

Pour conclure, le PM a remercié tous les participants, les auteurs et les organisateurs, exprimant l'espoir du gouvernement d'attirer davantage d'investissements américains en Égypte.