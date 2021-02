Egypte: Le Président se réunit avec le Ministre de la jeunesse et des sports

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni aujourd'hui avec le ministre de la jeunesse et des sports le Dr. Achraf Sobhi, et le conseiller présidentiel pour les affaires financières le major-général Mohamed Amin.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la situation exécutive des plans et des projets du ministère de la jeunesse et des sports à l'échelle nationale.

Dans ce contexte, le Dr. Achraf Sobhi a présenté les activités et les projets du ministère à l'échelle républicaine, y compris la stratégie nationale pour la jeunesse et les adolescents, ainsi que les efforts du ministère dans le domaine des installations et des édifices sportifs à l'État.

À cet égard, M. le ministre a présenté le plan du développement global de l'Autorité du stade du Caire, ainsi que les étapes exécutives du développement de la cité sportive à Madinet Salam Masr, à l'est de Port-Saïd, comprenant la construction d'un stade moderne, de diverses installations sportives et de divertissement, selon les derniers modèles de développement pour maximiser leurs utilisation optimale.

En plus de l'avancement des travaux dans la ville des Jeux olympiques internationaux d'Égypte, et la cité internationale des chevaux "Marabit" dans la nouvelle capitale administrative, qui représenteront ensemble un édifice sportif avec un personnel et des services intégrés selon les normes internationales les plus élevées.

Pour sa part, M. le Président a dirigé que les infrastructures et les installations du système sportif égyptien soient établies et développées, selon une approche globale qui s'intègre aux énormes projets de développement mis en place par l'État, ce qui qualifie l'Égypte pour posséder les capacités nécessaires à accueillir les grands tournois internationaux des divers jeux.

En plus de la valeur ajoutée sanitaire et sociale du système sportif égyptien, en diffusant la culture de la pratique du sport parmi les masses du peuple égyptien.

M. le Président a également exigé d'autoriser l'utilisation communautaire de l'Autorité du stade du Caire et de ses installations sportives, après les avoir réhabilitées et modernisées, en les reliant aux axes environnants et en développant les espaces vacants inutilisés pour l'investissement économique et sociétal.

D'autre part, M. le ministre a également présenté la situation exécutive de certains projets du ministère, comme les projets visant à développer les établissements des jeunes, sur le niveau de la République, comme les centres de jeunesse, les villes de jeunesse, les centres d'éducation civique et les sites de découverte de talents.

En plus de moderniser les programmes et les activités pour les jeunes au sein de ces établissements, pour les transformer en centres de services communautaires.

Le porte-parole a ajouté que M. le Président a également suivi les nouveautés de la préparation de la vision stratégique nationale pour la jeunesse et les adolescents au cours de la période de 2021 à 2026, visant à développer les secteurs de la jeunesse et du sport, à travers des projets et des programmes qui contribuent à la disposition des services de la jeunesse et des sports au niveau de la République. Ainsi que promouvoir le concept d'investissement sportif et l'exploitation la plus appropriée des actifs.

Outre, le ministre de la jeunesse et des sports a également présenté les réalisations sportives égyptiennes les plus importantes au cours de l'année passée, reflétant le développement des sports égyptiens dans divers jeux collectifs et individuels, ainsi que l'organisation de nombreux événements sportifs pendant cette période à tous les niveaux internationaux, arabes et africains.