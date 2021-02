Angola: Lulo trouve le 19e diamant de plus de 100 carats

Dundo (Angola) — Le diamant de 114 carats annoncé ce vendredi par la Lucapa Diamond Company, est le 19ème avec plus de 100 carats retrouvés dans la mine DE Lulo, située dans la municipalité de Capenda Camulemba, province de Lunda Norte.

Selon une note de l'Endiama EP, parevenue à l'ANGOP, la "gemme de couleur blanche" a été trouvée dans le bloc 46 et le troisième avec plus de 100 carats trouvé au cours des huit dernières semaines.

Avec 420 travailleurs, la mine de Lulo, intégrée au complexe minier de Lucapa, est connue pour ses diamants rares et de haute qualité. C'est depuis le début de son exploration, en 2010, qu'il a été perçu le potentiel de qualité et de quantité de cette mine.

Les blocs 6 et 8 ont produit 13 des 15 pierres avec plus de 100 carats de cette mine, y compris le plus gros diamant jamais trouvé en Angola (2016), avec 404, 2 carats.

Les registres de la mine, avec une superficie de concession de trois mille kilomètres carrés, indiquent la production de 13 diamants de plus de 100 carats.

Le Projet de Lulo est exploité dans le cadre d'une association de participation, où l'Endiama détient (32%), Lucapa Diamond Company Limited (40%) et l'opérateur Rosas & Pétalas (28%).

