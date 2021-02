Seychelles: Un nouvel accord entre les Seychelles et la Réunion ouvre plus d'opportunités dans le domaine de la santé

Un nouvel accord entre les Seychelles et la Réunion - un département français de l'océan Indien - donnera aux Seychellois davantage d'opportunités d'échanges et de recherches dans le domaine de la santé.

L'accord-cadre de coopération internationale a été signé entre le Centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, le ministère de la Santé des Seychelles et l'Université des Seychelles.

La signature, effectuée virtuellement mercredi, permet des échanges d'enseignants, de chercheurs, d'étudiants et de personnel technique et administratif entre les deux îles. Il vise également à renforcer la collaboration existante en matière de formation et de recherche dans le domaine de la santé.

La ministre de la Santé, Peggy Vidot, a expliqué que l'accord ouvrirait une nouvelle voie à la spécialisation pour les jeunes médecins seychellois.

Mme. Vidot a ajouté que le ministère vise un programme innovant pour les jeunes médecins, programme qui s'est avéré nécessaire suite aux multiples difficultés rencontrées par le ministère de la Santé pour acquérir des médecins seychellois plus spécialisés et compétents.

"C'est l'une de nos stratégies ambitieuses à la fois pour avoir des médecins seychellois à des postes clés à l'hôpital des Seychelles, mais aussi pour améliorer la qualité des soins offerts par notre hôpital principal. Je remercie de tout cœur la France de nous avoir apporté leur aide dans ce processus", a déclaré Mme. Vidot.

L'accord-cadre de coopération internationale a été signé entre le Centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, le ministère de la Santé des Seychelles et l'Université des Seychelles. (Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

La ministre a ajouté que la collaboration entre les Seychelles et la Réunion en matière de santé remonte à plusieurs années. « Pendant toutes ces années, nous avons conclu ensemble de nombreux projets bénéfiques pour les Seychelles. Je voudrais croire que la Réunion a également bénéficié, à travers ces échanges fraternels, à travers ce partage régional et à travers ces amitiés », a ajouté Mme. Vidot.

L'ambassadeur de France aux Seychelles - 115 îles de l'océan Indien occidental - a signé l'accord au nom du gouvernement français.

« Ce projet s'inscrit dans la longue liste d'actions de coopération entre notre région et les Seychelles, notamment pendant cette période de COVID-19 qui a vu la création de groupes de travail entre les médecins seychellois et le CHU de la Réunion pour des échanges par visioconférence. L'Ambassade de France et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est honoré et fier de soutenir cette initiative pour laquelle j'exprime mes meilleurs vœux de succès », a déclaré l'ambassadeur Dominique Mas.

Ambassadeur Mas a ajouté que le projet s'inscrit dans la longue tradition de coopération régionale, soutenue par l'Union européenne dans le cadre des partenariats INTERREG.

L'ambassadeur a expliqué que le nouveau projet s'inscrit également dans la perspective de la prochaine présidence française de la Commission de l'océan Indien (CIO) qui se concentrera sur la santé, mais aussi la mobilité des étudiants et des chercheurs, comme annoncé par le président français Emmanuel Macron lors son discours à la Réunion en 2019.

L'accord permettra le développement de programmes de formation conjoints, de programmes de recherche conjoints, ainsi qu'une direction scientifique conjointe des travaux de recherche entre les Universités de la Réunion et des Seychelles, le ministère de la Santé des Seychelles et le CHU de la Réunion qui est un centre nucléaire, radiologique, de référence biologique et chimique et de référence des maladies rares.

Les Seychellois seront exposés à un large éventail de spécialisations en santé telles que cardiaques et vasculaires, infantile et néonatale, neurochirurgie, brûlures graves, greffes, médecine nucléaire, cancérologie et hématologie-oncologie, entre autres.