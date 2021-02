Ile Maurice: 61e anniversaire de l'empereur du Japon - Les relations avec Maurice entrent dans une nouvelle ère

S'il fallait un signe de la détermination et de la volonté du Japon à consolider ses relations avec la République de Maurice, la célébration hier à Floréal du 61e anniversaire de la naissance de l'empereur Naruhito, 126e empereur du pays du Soleil levant, en est un. Pour sa première grande fonction depuis son affectation comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon à Maurice, Shuichiro Kawaguchi n'a pas fait dans la dentelle. Il a réuni le gratin de la société mauricienne dans presque tous les domaines, particulièrement politique et économique, en mettant son talent personnel de cuisinier hors pair à contribution.

Dans l'assistance, on pouvait noter la présence des hauts responsables politiques, dont le président Prithvirajsing Roopun, le vice-président Eddy Boissézon, le Premier ministre Pravind Jugnauth, son vice-Premier ministre Steven Obeegadoo, le ministre des Affaires étrangères Alan Ganoo, ou encore les ministres Renganaden Padayachy, Mahen Seeruttun, Leela Devi Dookun-Luchoomun, Sudheer Maudhoo et Fazila Jeewa-Daureeawoo. Parmi les autres dignitaires, trois anciens présidents de la République, dont Ameenah Gurib-Fakim, Sir Anerood Jugnauth accompagné de son épouse, le speaker Sooroojdev Phokeer et le gouverneur de la Banque de Maurice, Harvesh Seegolam.

Il ne serait pas exagéré d'indiquer que tout le pays s'est presque arrêté pour la célébration de cet anniversaire. Fait remarquable, l'opposition, dominée presque entièrement par les représentants du Parti travailliste, était en force avec notamment le leader du parti, Navin Ramgoolam, et le leader de l'opposition parlementaire, Arvin Boolell. Presque toutes les organisations du secteur privé, dont Business Mauritius, la MCCI ou encore le Mauritius Sugar Syndicate, étaient également représentées.

C'est dans cet environnement bon enfant où tout a été fait pour mettre à l'aise ses invités que Shuichiro Kawaguchi annoncera l'amorce d'une nouvelle ère des relations de son pays avec Maurice. Le coup d'envoi de cette démarche va se matérialiser avec la venue imminente d'une forte délégation de représentants du secteur privé et du secteur public japonais. Il a indiqué que les secteurs susceptibles de taper dans l'oeil des hommes d'affaires du Japon sont : l'agro-industrie, l'aquaculture, les services financiers, le bien-être et la santé, le monde médiatique et l'industrie de la création, les produits de la mer et la production des énergies renouvelables. «Le Japon, a-t-il indiqué, a beaucoup à apporter à Maurice notamment dans les domaines de l'expertise en technologie, la philosophie en matière de gestion. Avec cette visite, les membres de cette délégation sauront que Maurice dispose d'un environnement qui favorise la conduite des affaires. Sa position stratégique par rapport au continent africain place Maurice dans une situation lui permettant d'attirer les hommes d'affaires japonais ici.»

Fin cuisinier, l'ambassadeur Kawaguchi n'est pas resté dans son bureau en attendant ses invités. Il était dans le vrai sens du terme au four et au moulin puisque, depuis tôt le matin, il était aux côtés d'Eto, le chef de l'ambassade. Une bonne partie des plats servis pendant la réception ont été conçus par lui. Celle-ci s'est terminée dans la pure tradition d'une manifestation de cette envergure au Japon. Il a réuni tout son personnel pour les remercier. Et tout le monde a applaudi à la réussite de l'événement.

«Depuis que je suis dans le service diplomatique, a-t-il indiqué, c'est la cérémonie la mieux réussie à laquelle j'ai assisté.» Maurice sera la dernière affectation de Shuichiro Kawaguchi car il quitte définitivement le service diplomatique en 2022.