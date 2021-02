Afrique: La RASD, fruit de "la résistance farouche et légendaire" du peuple sahraoui

Paris — La République arabe sahraouie démocratique (RASD) est le fruit d'une résistance "farouche et légendaire" du peuple sahraoui contre l'occupation marocaine, a affirmé le représentant du Front Polisario en France, Mohamed Sidati qui a souligné la détermination du peuple sahraoui à poursuivre la lutte armée pour assoir sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires.

S'exprimant à la veille de la célébration du 45e anniversaire de la proclamation de la RASD coïncidant avec le 27 février, Mohamed Sidati a mis en avant, dans une déclaration à l'APS, "les sacrifices consentis par le peuple sahraoui pour la libération de ses territoires de l'occupation marocaine".

Affirmant que les crimes commis par le régime marocain étaient gravés dans la mémoire collective des Sahraouis, M. Sidati a mis en exergue "la position humanitaire et héroïque de l'Algérie qui a ouvert ses bras aux réfugiés sahraouis en les mettant à l'abri de l'acharnement du makhzen".

Mettant en garde contre le complot ourdi contre le peuple sahraoui à l'instigation de certains pays comme la France qui procure protection au régime marocain au sein du Conseil de sécurité", le même responsable a insisté sur "la détermination du peuple sahraoui à arracher, coute que coute, son indépendance".

L'Etat sahraoui est un membre fondateur de l'Union africaine (UA), c'est un fait établi quand bien même le régime marocain tente de falsifier les faits, d'acheter les consciences, de conclure des transactions suspectes" qui constituent une menace pour l'ensemble de la région, ajoute le membre du Secrétariat national du Front Polisario.

Evoquant les acquis majeurs réalisés par l'Etat sahraoui tout au long du processus d'édification qui aura duré plus de quatre décennies, le diplomate sahraoui a indiqué qu'il "veille, à travers ses institutions, à améliorer le niveau de vie de ses citoyens, à consacrer la pratique démocratique et à assurer l'enseignement gratuit et obligatoire pour chaque enfant sahraoui".

"La République sahraouie fait face à une agression et une occupation marocaines flagrantes d'une partie de ses territoires, en violation de la charte de l'UA, de la légalité et des us internationaux, ce qui exige la sanction de l'auteur et l'application des lois internationales".

M. Sidati a salué les faits héroïques de l'armée sahraouie qui livre de véritables épopées face à l'agression marocaine et veille à freiner les ambitions expansionnistes du Royaume du Maroc", appelant le monde à faire "triompher la question sahraouie et à protéger le peuple sahraoui des pratiques répressives des dispositifs de sécurité marocains".

Le représentant du Front Polisario en France a souligné que le peuple sahraoui poursuit sa lutte pour exercer son droit inaliénable à l'autodétermination, conformément à la légalité internationale, appelant la Minurso à assumer son rôle et à mettre fin au conflit du Sahara occidental qui menace la sécurité et la paix mondiales".