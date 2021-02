Cote d'Ivoire: Environnement et développement durable - Le ministère élabore son plan de communication 2021

Une quarantaine de chargés de communication et de points focaux des différentes structures et directions du ministère de l'Environnement et du Développement durable se sont retrouvés à l'occasion d'un atelier de définition des axes et d'élaboration du plan de communication 2021 dudit ministère.

Organisée par le service de la Communication du ministère de l'Environnement et du Développement durable (Sercom-Minedd), le 25 février, à la salle de conférences dudit département à la Riviera-Bonoumin, cette rencontre avait pour objectif principal d'accroître la visibilité du ministère.

La responsable du Sercom, Goueli Frida Kahiba, à cette occasion, a précisé que le département a décidé de mettre l'accent sur l'anticipation, en vue de répondre aux préoccupations urgentes, d'une part et sensibiliser les uns et les autres à un changement de comportement, d'autre part. « Le Sercom-Minedd, en mettant en place cette stratégie, prend en compte les préoccupations majeures et besoins en communication des structures sous tutelle, des directions et des services du ministère et cela, conformément à ses attributions », a-t-elle précisé.

Pour le représentant du ministre Joseph Séka Séka, Kouaho Léopold, la communication est un maillon important pour l'atteinte des objectifs de chaque structure, dans la mesure où son apport sur le plan économique et social dans les administrations et entreprises privées est indéniable. Il a ajouté que le Pr Joseph Séka Séka a toujours mis l'accent sur les actions de communication pour plus de visibilité et de notoriété de son département ministériel.

Il a, par ailleurs, invité les participants à fournir des résultats concrets en vue de renforcer le positionnement du ministère dans le développement du pays.