Cote d'Ivoire: Denis Kah Zion, lançant sa campagne, hier, à Pahoubly, un gros village oublié - « Je ferai tomber Anne Ouloto le 6 mars »

La course aux élections législatives a commencé. Dans le département de Toulepleu, le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), Denis Kah Zion, a lancé sa campagne à Pahoubly, l'un des gros villages de Toulepleu. Et a donné les raisons de sa candidature et du choix de Pahoubly pour le lancement de la campagne, aux parents.

Selon lui, depuis 10 ans, aucun des 2 députés censés représenter Toulepleu au parlement ne lève le petit doigt pour dénoncer ce que Toulepleu vit comme inégalités. Des gros villages comme Pahoubly de près de 6.000 habitants sont sans électricité ; or le chef de l'État a pris un décret pour électrifier tous les villages de plus de 500 habitants.

« Donnez vos voix à ceux qui peuvent résoudre vos problèmes, qui peuvent taper à toutes les portes pour que le développement soit. On va vous dire, je parle au chef de l'État, je parle au Premier ministre, mais malheureusement nos problèmes sont les mêmes. Voilà Pahoubly dans le noir, grand Pahoubly sans électricité. Pahoubly sans hôpital, voilà donc ses problèmes » a-t-il dit avant d'exposer plusieurs autres problèmes du département de Toulepleu notamment le problème d'eau potable.

En effet, selon le candidat Kah Zion, un investissement de 02 milliards dans une station de transformation d'eau et un château devraient servir 62 villages. Mais jusqu'aujourd'hui, seulement 10 villages ont été servis. « Ils viennent vous voir pour un contrat de campagne. Des tricycles, des ambulances, des motos, tout ce que l'État devait vous envoyer est détourné et on vous les envoie. Mais quand la campagne est finie le contrat est terminé. Vous n'allez plus les voir… Je ferai tomber Anne Ouloto le 6 mars » a-t-il promis.

Pour terminer, il a exprimé sa reconnaissance au représentant du PDCI envoyé par le président Bédié pour le lancement de la campagne. Dr N'guessan Daniel, missionnaire du parti, a exhorté les parents à voter Denis Kah Zion. « La victoire de la liste du PDCI-RDA partira de Pahoubly. Je vous invite à voter pour le PDCI-RDA car son candidat, c'est Denis Kah Zion. » Les parents de Pahoubly ont béni le candidat, le maire Kah Zion et dit leur satisfaction pendant son allocution.

Avant la cérémonie de lancement de la campagne, le maire Denis Kah Zion, candidat du PDCI, est allé s'incliner sur la tombe du défunt 3ème adjoint au maire Kpeye Boniface à Sahibli. Après Pahoubly, Kah Zion a fait les villages de Diaïbly et Bloc dans la sous-préfecture de Péhé.