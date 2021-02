Egypte: Al-Sissi accorde une grande importance à la disponibilité de divers services dans le nord et le sud du Sinaï

Le Premier ministre, Moustafa Madbouly, a affirmé, samedi, l'importance de la disponibilité de divers services dans les gouvernorats du nord et du sud du Sinaï, soulignant que le Président Abdel Fattah Al-Sissi accordait une grande importance à ce dossier.

M. Madbouly a tenu ces propos lors de l'examen d'un rapport présenté par la ministre de la Culture, Inas Abdel Dayem sur les efforts du ministère pour développer l'infrastructure des sites de l'autorité générale pour les palais culturels dans les gouvernorats du nord et du sud du Sinaï.

Ces efforts s'inscrivent dans le cadre du plan de travail du ministère de la Culture visant à atteindre les objectifs de développement durable et la vision générale du programme de travail du gouvernement, qui comprend la construction de l'homme, la consolidation de l'identité culturelle et civilisationnelle, et le renforcement des valeurs de citoyenneté, a souligné Mme Abdel Dayem.

La ministre de la Culture a aussi affirmé l'intérêt que le ministère de la Culture, représenté par l'autorité générale pour les palais culturels, accorde au développement de l'infrastructure des sites de l'Autorité tout en élevant le niveau des services culturels fournis aux habitants du nord et du sud Sinaï, et ce dans le cadre de son effort pour réaliser la justice culturelle dans tous les gouvernorats, notamment dans les zones lointaines et frontalières.

En ce qui concerne les projets d'infrastructure de l'autorité dans le nord et le sud du Sinaï, Mme Abdel Dayem a indiqué que le palais de la culture de Charm el-Cheikh avait été développé, rénové et ouvert au public, ainsi que le palais de la culture d'El-Arich.