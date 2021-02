Afrique du Nord: L'Egypte s'engage à réaliser un avenir sûr et durable pour l'énergie propre

L'Egypte s'engage à réaliser un avenir sûr et durable pour l'énergie propre, a affirmé le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El-Molla, lors de sa participation via visioconférence à la 5e journée de l'énergie et du climat organisée par le Forum international de l'énergie en coopération avec l'Union européenne (UE).

Réaliser un avenir sûr et durable pour l'énergie propre en Égypte est devenue une réalité grâce à l'engagement de l'État à mettre en œuvre des mesures et des initiatives sérieuses pour étendre l'utilisation du gaz naturel, a-t-il ajouté, signalant que l'Etat égyptien a réussi, en quelques années, à doubler le nombre de logements bénéficiant du gaz naturel et à lancer un projet national de conversion des voitures au gaz naturel.

Tous ces projets servent les efforts de l'Etat visant à réduire les émissions, poursuit le ministre, ajoutant que l'Egypte est engagée dans plusieurs partenariats internationaux et régionaux pour réaliser un avenir sûr et durable pour l'énergie propre dans la région grâce à ses relations internationales, à ses potentiels géographiques et à ses infrastructures.

L'Egypte est liée par un partenariat clé avec l'Union européenne dans le domaine de l'énergie via un mémorandum d'entente signé 2018, selon le ministre qui a noté que tous les accords conclus par l'Egypte dans le domaine de l'énergie propre reflètent ses capacités et son engagement à mettre en place des projets dans ce domaine.