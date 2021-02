Afrique du Nord: Le président Al-Sissi mène un processus majeur de réforme de l'infrastructure en Egypte (Bloomberg)

Le président Abdel Fattah Al-Sissi conduit un processus majeur de réforme de l'infrastructure en Egypte, a affirmé l'Agence américaine Bloomberg dans un rapport publié vendredi, 26 févr, sur son site web.

Et d'ajouter qu'Al-Sissi vise également à construire des zones économiques le long du canal de Suez comprenant des usines, des installations et des services de fabrication destinés à desservir les gouvernorats du canal et à soutenir la navigation.

L'Egypte se tourne vers l'adoption d'un plan de commercialisation des services du canal de Suez que l'État œuvrait à développer ces dernières années afin de renforcer la navigation des navires sur le canal malgré les répercussions négatives de la pandémie de coronavirus sur le transport mondial.

Le président Al-Sissi a ordonné aux responsables, en début de semaine, de cristalliser des "politiques de marketing flexibles" visant à augmenter le flux des cargos et à parvenir à un équilibre entre la navigation sur le canal et les effets provoqués par les répercussions du Covid-19, ce qui permet de percevoir des recettes contribuant à compenser les répercussions négatives de la pandémie, selon le rapport.

Cette démarche intervient à un moment où les pays du monde souffrent de la suspension du trafic aérien et de ses effets négatifs sur l'activité touristique à l'échelle mondiale, ajoute l'agence, signalant que le gouvernement égyptien vise à percevoir des recettes du canal de Suez en attirant plus de navires qui traversent le canal.

Et de rappeler que l'Égypte a présenté, au cours de l'année écoulée, des réductions incitatives sur les péages pour les navires transportant le gaz naturel liquéfié et le gaz de pétrole liquéfié, et a décidé de maintenir en 2021 les mêmes péages.

Les mesures du gouvernement égyptien ont porté leurs fruits, et ont contribué à freiner les répercussions négatives qui ont affecté le transport mondial, a expliqué Bloomberg avant de conclure que le canal a réalisé des recettes, de 2016 à 2020, s'élevant à 27,4 milliards de dollars, contre 26,1 milliards de dollars de 2011 à 2015.