Ile Maurice: Enter les passagers du Royaume Uni et la quarantaine obligatoire étendue au 31 mai

Les voyageurs du Royaume Uni seront à nouveau admis à Maurice à compter de ce lundi 1er mars.

La mesure de restriction a été enlevée. Par contre, ceux qui sont au Japon, en Afrique du Sud et au Brésil ne pourront accéder au territoire jusqu'au 31 mars.

Le Dr Zouberr Joomaye souligne que le variant britannique est présent dans tous les pays européens. «Le variant britannique est présent dans plus de 50 pays, dont plusieurs d'Europe. Donc, cela n'a aucun sens de laisser les Européens venir à Maurice et pas les Britanniques.» Aussi, pour le porte-parole du National Communication Committee sur le Covid-19, les passagers, qui doivent séjourner 14 jours à Dubayy, sont, dans certains cas, infectés par le nouveau coronavirus. «Il y a plus de risque quand ils passent 14 jours à Dubayy que quand ils viennent directement chez nous.»

Par contre, les mesures strictes restent toujours d'actualité par rapport à ceux se trouvant en Afrique du Sud, au Brésil ou encore au Japon. Pour ceux-là, la restriction s'étend jusqu'au 31 mars.

Par ailleurs, la quarantaine est toujours obligatoire à Maurice, et ce jusqu'au 31 mai prochain. C'est ce qui ressort du nouveau communiqué émanant de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) et confirmé par son directeur, Arvind Bundhun.

Le formulaire qui fâche

Le 23 février dernier, un couple a posté un formulaire sur un groupe du réseau social Facebook. C'est un Consent Form for Couples résidant dans les centres de quarantaine. Portant l'entête du ministère de la Santé, il leur est demandé s'ils sont disposés à prolonger leur séjour de 14 jours au cas où le ministère de la Santé leur demande de le faire. Sans compter, précise le formulaire, que ce séjour additionnel sera à leurs frais. «We further agree and undertake to pay to the Governement of Mauritius the additional costs incurred due to any additional period of quarantine.» Or, il semble que ce formulaire ne soit pas donné à tous les couples se trouvant en quarantaine. Plusieurs s'interrogent sur le bien-fondé de ce document. «Trop de questions et pas assez de réponses», soutiennent certains internautes.

Interrogée, une source autorisée au ministère de la Santé soutient que ce formulaire est toujours d'actualité dans les centres de quarantaine. Elle précise que cette fiche est pour garantir qu'au cas où une personne serait trouvée positive, même après son dernier test PCR, et surtout si elle a partagé sa chambre avec sa famille ou son partenaire, qu'elle s'engage à refaire une quarantaine. Le ministère ne veut, en aucun cas, que le Covid-19, s'il est détecté, ne se répande dans la nature.