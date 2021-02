Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - La société civile envisage de déployer 1500 observateurs électoraux

La Coordination nationale des réseaux et associations de la société civile pour la gouvernance démocratique et électorale (Coraged) a organisé, le 26 février à Brazzaville, une session de formation des formateurs des observateurs électoraux.

Réunis à la Maison de la société civile, les participants à cette formation auront, à leur tour, la responsabilité de former 1500 observateurs nationaux à travers les douze départements du pays. La mission de ces derniers est d'assurer, chacun en ce qui le concerne, l'observation électorale dans un centre de vote couvrant en moyenne trois bureaux. Le nombre total de bureaux de vote à couvrir est de 4 500.

Selon le coordonnateur général de la Coraged, Germain Céphas Ewangui, les organisations spécialisées de la société civile disposeront des données les plus fiables possibles permettant d'apporter, de témoigner sur la crédibilité du scrutin du 21 mars prochain, auprès de l'opinion publique tant nationale qu'internationale. Ce dernier prône une élection libre, régulière, transparente, équitable et conforme aux standards internationaux en la matière.

Mettre en place un dispositif de centralisation des informations

En effet, la Coraged entend mettre en place un mécanisme permettant de centraliser, depuis la Maison de la société civile, les informations et d'interagir avec les différents organismes en charge du processus électoral pour, dit-elle, alerter en temps réel les éventuels dysfonctionnements qui pourraient être constatés. « Je vous exhorte au sens aigu de responsabilité, d'attachement et du strict respect des règles d'éthique et de déontologie qui se retrouvent condenser dans le code de bonne conduite que vous venez d'adopter », a invité Germain Céphas Ewangui.

Les participants ont, en effet, été formés sur les notions d'opérations de vote, notamment le déroulement du scrutin, le dépouillement et le calcul des voix obtenues par les candidats ainsi que la composition d'un bureau de vote. Soulignant la nécessité pour chaque candidat de désigner des délégués dans tous les bureaux de vote, le secrétaire général de la Coraged, Me Modeste Mbossa, a indiqué que le but ultime est d'avoir des observateurs professionnels, neutres, impartiaux et objectifs, capables de relater les faits qu'ils ont constatés et en prendre note. Ceci afin qu'un rapport soit rendu public par la coordination nationale assorti des recommandations.

« Le rôle de l'observation est de crédibiliser le scrutin, donner la confiance aux populations et confirmer ou infirmer la légitimité ou non des élus », a-t-il détaillé.

Une initiative positivement appréciée par le chef de la délégation de la mission d'évaluation préélectorale de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) au Congo, Daniel Pascal Elono. « Nous sommes heureux de venir voir comment les acteurs politiques congolais s'approprient le processus électoral dans leur pays. A ce niveau, nous sommes satisfaits du fait qu'on accorde beaucoup d'importance à la formation parce que nous voulons dans la sous-région des acteurs électoraux professionnels bien formés », a-t-il laissé entendre.

Chef de l'unité d'appui électoral de la CEEAC, il a rappelé que le rôle de cette organisation sous-régionale est d'appuyer et d'accompagner le processus électoral. Pour ce faire, elle observe, encourage et accompagne les Etats membres ainsi que tous les acteurs à jouer pleinement leur rôle avec beaucoup de professionnalisme et surtout de patriotisme afin que « l'élection ne soit pas un moment de tension, mais plutôt un moment de convivialité et de dévolution du pouvoir. »