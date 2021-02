Angola: Le ministre Manuel Homem travaille à Bengo

Caxito — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, Manuel Homem, est dans la province de Bengo, ce samedi, pour une journée de travail de quelques heures.

À Bengo, le ministre Manuel Homem va se réunir avec la gouverneure de la province, Mara Quiosa, et puis il va visiter les organes publics de la communication sociale, à savoir ANGOP, Edições Novembro, RNA et TPA, pour en savoir plus sur leur état, les conditions de travail et leur fonctionnement.

Selon le programme, Manuel Homem va également visiter les bureaux d'Angola Melecom, de la poste d'Angola et des Institut national pour la promotion de la société de l'information (Infosi) et l'Institut de météorologie et de géophysique (INAMET).

Au cours de ce déplacement à Bengo, le ministre des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication sociale est accompagné des présidents des conseils d'administration de l'Agence Angola Presse (ANGOP), Edições Novembro, Radio Nationale d'Angola (RNA), Télévision publique d'Angola (TPA) et Angola Telecom.

Les directeurs d'Inamet et d'Infosi font également partie de la délégation.

