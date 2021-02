Algérie: 45e anniversaire de la RASD - Plusieurs chefs d'Etats adressent des messages de félicitations à Brahim Ghali

Chahid El Hafedh — Plusieurs chefs d'Etat ont adressé des messages de félicitations au président sahraoui Brahim Ghali à l'occasion du 45e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), rapporte samedi l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Le président cubain Miguel D?az-Canel Bermudez a adressé ses "sincères félicitations et ses meilleurs vœux de bien-être et de prospérité au peuple et au gouvernement sahraouis". Il a réitéré sa "volonté de continuer à travailler au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays".

Pour sa part, le Président du Venezuela, Nicolas Maduro, a félicité le Président sahraoui, Brahim Ghali, dans un message qu'il lui a adressé au nom du peuple et du gouvernement du Venezuela.

Dans son message, le Président Maduro a estimé que la proclamation historique de la RASD constitue une divulgation "des intentions délibérées d'autres Etats et centres de pouvoir, cherchant en vain à violer le principe de l'autodétermination des peuples".

"Dans ce contexte, notre pays réaffirme sa solidarité avec la juste cause de l'indépendance définitive du Sahara occidental en Afrique du nord et avec la lutte du peuple sahraoui contre tout colonialisme et occupation au 21e siècle", a-t-il martelé.

D'autre part, le président vénézuélien a souligné que "l'occasion était propice pour mettre davantage l'accent sur les liens historiques de fraternité qui unissent les deux pays frères", exprimant la volonté de son pays de "renforcer et de développer les relations bilatérales et l'action conjointe pour un monde multilatéral".

Francisco Guterres a souligné que la reprise de la lutte du peuple sahraoui démontrait sa détermination à lutter pour la restauration de ses droits inaliénables.

Par ailleurs, Brahim Ghali a reçu un message de félicitations de son homologue nicaraguayen, Daniel Ortega, dans lequel il lui a transmis ses "meilleurs vœux du Peuple et du gouvernement de la République du Nicaragua".

Il a réitéré son "désir de continuer à renforcer les liens de fraternité, d'amitié et de solidarité qui unissent nos peuples et nos gouvernements".

Le peuple sahraoui, célèbre ce samedi le 45e anniversaire de la proclamation de la RASD, sur fond de victoires militaires remportées par l'Armée sahraouie contre les forces d'occupation marocaines depuis la reprise de la lutte armée le 13 novembre dernier, des victoires couronnées par de grands acquis politiques et diplomatiques à la faveur d'une reconnaissance internationale grandissante du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.