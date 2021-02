Afrique du Nord: 45e anniversaire de la proclamation de la RASD - Début des festivités à Aousserd

AOUSSERD (Camps de réfugiés sahraouis)- Les festivités de célébrations du 45e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) ont débuté samedi matin à Aousserd (Camps des réfugiés sahraouis), avec la participation de nombreux représentants de partis politique, société civile et des délégations de plusieurs pays.

Le Président de la République sahraouie Brahim Ghali, a rappelé dans son discours à l'occasion, l'évolution de la situation au Sahara occidental et du conflit avec l'occupation marocaine, notamment après la reprise de la lutte armée le 13 novembre dernier en réponse à l'agression militaire marocaine contre les civils Sahraouis sans défense dans la zone d'El-Guerguerat.

Et en réponse à une question sur les délégations participant aux festivités, M. Addouh a souligné que malgré la pandémie de Corona, "il y a une représentation importante et significative des partis politiques et d'organisations, et il y a aussi - ajoute-t-il - une "représentation diplomatique respectable du continent africain et d'Amérique latine".

A ce propos - le même responsable a révélé que les ambassadeurs du Zimbabwe et de Cuba présenteront à cette occasion leurs lettres de créance au président sahraoui, Brahim Ghali.

Que ce soit dans les territoires libérés, dans les villes occupées du Sahara occidental, dans les camps de réfugiés et la diaspora, le peuple sahraoui se remémore aujourd'hui le lancement du processus d'édification de l'Etat sahraoui sur l'ensemble de son territoire il y a 45 ans, lorsque le Front Polisario, a décidé de proclamer le 27 février 1976 la RASD après le retrait de l'occupant espagnol, suite à la signature de l'accord tripartite de Madrid le 14 novembre 1975.

La proclamation de la République sahraouie à été "une réponse légitime" qui a porté un sérieux coup à un complot international ourdi contre le peuple sahraoui, a rappelé le responsable sahraoui, ajoutant que la proclamation de la République sahraouie constitue le couronnement des réalisations et acquis pour lesquels a milité le Front Polisario, lereprésentant légitime et unique du peuple sahraoui, pour arracher l'indépendance et la souveraineté.