Sénégal: Covid-19 / Bilan du vendredi 26 fevrier 2021 - 05 décès, 290 nouveaux cas, 50 graves

Dans son bilan d'hier, Vendredi 26 Février 2021 sur la covid-19, le ministre de la Santé et de l'action sociale a déclaré 290 nouvelles infections sur 2547 tests réalisés soit un taux de positivité de 10,50 %.

05 nouveaux décès, 50 cas graves admis en réanimation et 265 patients contrôlés négatifs et déclarés guéris.

Les nouveaux cas positifs sont constitués de 103 cas contacts suivis par les services sanitaires et 187 cas issus de la chaine de transmission communautaire répartis comme suit : Ouakam (10), Liberté 6 (05); Ouest Foire, Diamniadio (04); Dakar Plateau, Médina, Gueule Tapée, Maristes, Yoff, Ngor, Grand Mbao, Rufisque et Pikine (03); Cité ISRA, Mermoz, Sacré Cœur 2, Sebikotane, Guediawaye et Petit Mbao (02), Colabane, Centenaire, Sicap Cap-Verdienne, Fann Residence, Liberté-2, Almadies, Mamelles, Cité Djily Mbaye, Nord Foire, Sicap Foire, Zone de Captage, Cité Aliou Sow, Patte D'oie, Cité Las Palmas, Cité Fadia, Malika, Keur Massar, Mabo, Diack Sao, Cite Taco et Kounoune (01); Thies (16), Saint Louis (12), Tivaouane et Louga (12); Kédougou, Kaolack et Saly (07); Mbour (05); Vélinguara, Touba et Dioffior (03), Fatick, Kolda, Popeunguine, Sakal et Tamba (02); Banbey, Bignona, Diakhao, Guinguineo, Kébémer, Keur Momar Sarr, Khombole, Matam, Passy, Taïba Ndiaye, Mboro et Sédhiou (01).

Au total, depuis l'apparition de la maladie 34031 cas positifs ont été déclarés dont 28377 guéries, 857 décédés et 4796 sous traitement. Au Jeudi 25 Février 2021, 7662 personnes ont été vaccinés soit un total de 11749 sur toute l'étendue du territoire national.

Le calendrier de vaccination dans les autres régions s'établit comme suit: Mercredi 24 Février : Kaolack, Matam, Saint-Louis, Jeudi 25 Février : Thiès, Sédhiou, Fatick, Kaffrine, Louga, Ziguinchor, Lundi 01 Mars : Tamba, Kédougou, Diourbel et Kolda.