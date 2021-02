Afrique: Hervé Renard - La CAN avec la Côte d'Ivoire, son plus beau souvenir

Hervé Renard a écrit l'histoire. Le technicien français a permis à la Côte d'Ivoire de soulever son deuxième trophée à la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Ce qui reste, selon lui, son meilleur souvenir en carrière.

Dans un podcast diffusé par le Club Margotton de Téléfoot, l'ancien sélectionneur des Eléphants a évoqué son beau et pire souvenir dans son parcours d'entraineur. Sans nul doute, il choisit le titre avec la sélection ivoirienne comme étant inoubliable.

« Il y a les meilleurs souvenirs de ma carrière (la Côte d'Ivoire, ndlr) », a-t-il déclaré. Avant d'enchainer : « Puis le pire souvenir de ma carrière (Lille, ndlr). Quand je dis 'le pire souvenir de ma carrière', c'est que je me suis abîmé mon image. À Lille, je me suis abîmé dans le football français, c'est ce qui m'embête le plus. C'est mon ego qui est déchiré, donc c'est difficile. (... ) J'ai été remercié après 13 matchs. Les esprits les plus réducteurs disent 'il ne s'est pas maintenu à Sochaux et il arrive à Lille, on ne l'a pas gardé au bout de 13 matchs'. Je peux simplement leur rétorquer en disant qu'on m'a présenté un projet et qu'ensuite le projet a changé. J'ai proposé des joueurs et on ne les a pas pris. Aujourd'hui, ce sont des joueurs qui jouent en Champions League ».

Le 8 février 2015, la Côte d'Ivoire vient à bout du Ghana dans la séance des tirs aux buts (9-8) après 0-0 dans le temps règlementaire et prolongations.