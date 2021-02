Angola: Une secrétaire d'État pour l'accélération des travaux du PIIM

Malanje — La secrétaire d'État au Budget et aux Investissements publics, Aia-Eza da Silva, a demandé vendredi aux entrepreneurs un plus grand dynamisme dans l'exécution des travaux du Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM), dans la province de Malanje.

S'exprimant à la fin de la visite aux projets du PIIM dans les municipalités de Cacuso, Calandula, Malanje et Cangandala, Aia-Eza da Silva a déclaré qu'en l'absence de contraintes financières majeures, il était urgent d'imprimer un autre rythme aux travaux, afin de mettre les projets à la disposition de la population.

Par ailleurs, le secrétaire d'État a précisé que la différenciation des prix entre des ouvrages de même genre, mais dans des lieux différents, était essentiellement due aux accès de la zone où sont exécutés les projets.

Elle a également indiqué que la révision des prix des projets sous-évalués et surévalués était en cours dans le pays, en vue d'atténuer les déséquilibres observés dans certains cas.

La secrétaire d'État au Budget et aux Investissements publics a débuté vendredi une visite de travail de deux jours dans la province de Malanje, où elle s'informe sur la réalisation des travaux du PIIM.

Des visites de projets dans les municipalités de Mucari et Cambundi-Catembo sont prévues pour samedi.

Lancé en mai 2020, le PIIM à Malanje dispose d'un portefeuille de 133 projets, budgétés à 26,718 milliards de kwanzas.

Actuellement, 75 projets sont en cours, avec des niveaux d'exécution physique et financière d'environ 31%.

Parmi les projets enregistrés, 45 sont liés au secteur de l'éducation, 25 à la communication, 19 au domaine de l'eau, 16 à la santé, 15 au nettoiement et à l'assainissement, un à l'énergie et six autres liés aux télécommunications et à la construction d'équipements urbains.

