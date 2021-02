Congo-Brazzaville: Forum africain sur la science, la technologie et l'innovation - Le Congo assure la présidence

Le ministre congolais de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, a été désigné, le 25 février, nouveau président du Forum régional africain sur la science, la technologie et l'innovation.

La désignation de Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou aux fonctions de président du Forum régional africain sur la science, la technologie et l'innovation a eu lieu lors de la troisième édition dudit forum organisée sur le thème : « Mieux construire l'avenir : vers une Afrique résiliente et verte pour la réalisation du programme 2030 et de l'agenda 2063 » et ayant regroupé des ministres africains en charge de la Recherche scientifique.

« La science, la technologie et l'innovation recèlent d'un formidable potentiel et de réelles perspectives d'avenir en matière de création d'emplois et de richesses, une opportunité à saisir pour l'Afrique, confrontée à un important taux de chômage des jeunes », a indiqué le nouveau président du Forum africain sur la science, la technologie et l'innovation. Son action à la tête de la structure panafricaine va, sans nul doute, s'appuyer sur la science comme facteur de lutte contre le chômage, facteur de développement.

Par ailleurs, le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a souligné que l'Afrique possède plusieurs centres de recherche renommés, des structures régionales spécialisées et des centres d'excellence conçus pour apporter des solutions scientifiques et innovantes aux défis du développement du continent, car la science, la technologie et l'innovation sont capitales pour atteindre les Objectifs de développement durable et stimuler la croissance économique.

Cependant, a-t-il précisé, pour parvenir à des résultats tangibles, la recherche scientifique exige de disposer des ressources financières adéquates. Ainsi, il a convié les dirigeants politiques et autres décideurs africains d'esquisser ensemble une feuille de route commune pour intensifier la place des sciences, des technologies et de l'innovation dans l'agenda de développement 2063 de l'Union africaine.

Le forum africain sur la science, la technologie et l'innovation est une plate-forme permettant d'explorer et de faciliter les interactions, le jumelage, la coopération et les partenariats entre les parties prenantes, afin de stimuler le développement, le transfert de technologies et de créer des réseaux d'innovation régionaux. Le nouveau président de ce forum a ainsi fait comprendre que cet espace doit permettre une large diffusion des connaissances et technologies les plus récentes, des meilleures pratiques tant à l'échelle régionale que mondiale et promouvoir l'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur, ainsi que dans les sciences et les technologies.

En rappel, le ministre congolais de la Recherche scientifique remplace à la présidence du forum africain sur la science, la technologie et l'innovation, le ministre zimbabwéen de l'Education supérieure, de la Science, de l'Innovation, du développement et la technologie.