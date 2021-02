Congo-Brazzaville: Championnat national direct Ligue 1 - l'Etoile du Congo provisoirement sur le podium

La septième journée de la compétition qui s'est achevée, le 25 février, a placé pour la première fois l'Etoile du Congo au podium. Les Stelliens ont imposé au FC Nathalys sa première défaite (3-0), avant de s'installer provisoirement à la troisième place avec douze points.

Avant d'affronter l'Etoile du Congo, le promu restait sur une série de six matches sans défaite. Mais contre l'Etoile du Congo, cette dynamique s'est cassée. Les Stelliens se sont rendus la tâche plus facile, lorsque Vann Ondzono a ouvert le score dès le premier quart d'heure. Judea Mouandzibi a doublé la mise à la 67e minute, puis Saira Issambet a enfoncé le FC Nathalys, dans le temps additionnel (90+2). La formation stellienne revient à la hauteur de son adversaire (12 points) et le devance grâce à la confrontation directe entre les deux clubs. L'écart qui séparait l'Etoile du Congo aux Diables noirs, l'actuel deuxième a été réduit d'un point.

Privés de victoire depuis la fin de la 4e journée, les Diablotins ont encore laissé filer les points, le 24 février, à Dolisie face à l'Athlétic club Léopards. Les jaune et noir ont fait jeu égal (2-2), alors qu'ils menaient au score (2-0). Ce point du nul, les Fauves du Niari l'ont obtenu au mental. Les contre-performances des Diables noirs profitent donc à l'AS Otohô qui a signé sa sixième victoire d'affilée, en dominant au stade Alphonse-Massamba-Débat le Racing Club de Brazzaville (1-0). L'As Otohô compte dix-huit points avec un match en retard. Elle distance les Diables noirs de cinq unités.

Dans les autres résultats, le Club athlétique renaissance aiglons et l'Interclub n'ont pas pu se départager (0-0). Au Complexe sportif de Pointe-Noire, l'AS Cheminots et le FC Kondzo ont également fait jeu égal (0-0) tout comme Nico-Nicoyé-Patronage Sainte-Anne. Dans le duel des mal classés, la Jeunesse sportive de Talangaï a signé sa première victoire, en s'imposant devant V Club Mokanda (2-0), grâce à Serdège Nsouari et Kibama Maloula.