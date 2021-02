Congo-Brazzaville: Secteur numérique - Vers la création d'un centre sur l'intelligence artificielle

Le Conseiller du président de la République, chef du département des télécommunications et du numérique, Yves Ickonga, en collaboration avec les délégués des téléphonies mobiles, a expliqué, du 25 au 26 février à Brazzaville, aux jeunes élèves et étudiants les enjeux des technologies de l'information et de la communication, de la cybersécurité et les perspectives d'emploi dont la création au Congo d'un grand centre consacré à l'intelligence artificielle.

« Nous avons porté aux élèves et étudiants le message du président de la République relatif à l'espoir et à la confiance parce que le Congo de demain se fera avec ces jeunes. Il leur fait confiance et envisage un Congo semblable à leur aspiration. Le rôle transversal des nouvelles technologies nous oblige a amené ces jeunes à quitter le rôle d'utilisateur pour celui de créateur », a indiqué Yves Ickonga, conseiller du président de la République, ajoutant que « c'est la volonté du président de République. C'est pour cela un centre sur l'intelligence artificielle sera mis en place au Congo et va permettre un développement important. Cela va pousser aussi les jeunes à évoluer ».

Il est également prévu l'expérimentation de la 5 G et la mise en place des salles multimédias dans les établissements publics de niveau supérieur. Le conseiller du président de la République a rappelé que l'initiative du déploiement de la fibre optique dans tous les départements émane de la volonté du chef de l'Etat.

Au Congo comme ailleurs, le numérique touche à l'environnement ainsi qu'à d'autres secteurs clés de la vie courante y compris même celui de la souveraineté numérique. Ainsi les orateurs ont demandé aux jeunes de faire bon usage des Tic sans complexe. « L'usage d'une application peut rendre une personne riche en découvrant un métier innovant. Les jeunes peuvent se spécialiser à la robotique par exemple », ont-ils fait savoir .

Selon eux, les Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) recouvrent les outils et produits numériques pouvant être utilisés dans le cadre de l'éducation et de l'enseignement.

Les exposants ont clarifié aussi que les TICE regroupent un ensemble d'outils conçus et utilisés pour produire, traiter, entreposer, échanger, classer, retrouver et lire des documents numériques à des fins d'enseignement et d'apprentissage.

Ils se sont aussi approfondis sur le rôle de l'ensemble des lois, politiques, outils, dispositifs, concepts et mécanismes de sécurité, méthodes de gestion des risques, actions, formations, bonnes pratiques et technologies qui peuvent être utilisés pour protéger les personnes et les actifs informatiques matériels et immatériels, connectés directement ou indirectement à un réseau, des Etats et des organisations, avec un objectif de disponibilité, intégrité et authenticité, confidentialité, preuve et non-répudiation.

Au terme des échanges interactifs, les étudiants ont plaidé, entre autres, pour l'accompagnement spécifique des formations et l'arrimage de celles-ci aux nouvelles technologies, l'équipement des différents départements de l'enseignement supérieur des outils numériques et autres.