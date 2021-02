Afrique: Vie scolaire - Apprendre finalise son plan d'actions au Congo-Brazzaville

Le programme « Appui à la Professionnalisation des Pratiques Enseignantes et au Développement de Ressources », Apprendre se déploie au Congo à la demande du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation (Mepsa).

De novembre à décembre 2020, le professeur Mohamed Miled, membre du conseil scientifique du programme, a effectué une mission d'expertise à distance pour accompagner la préparation et la finalisation du Plan de travail annuel (PTA) du Congo.

A la fin de celle-ci, un document définit les termes de références des activités qui seront menées dans le pays sur une période de 2 ans, a été élaboré en fonction des besoins exprimés par le Mepsa.

Le Congo vient d'être doté d'une nouvelle version de sa Stratégie sectorielle pour l'éducation (2021-2030) , signée le 23 décembre 2020 entre le gouvernement congolais et les partenaires techniques et financiers du secteur éducatif. Elle vise une meilleure gestion et un meilleur pilotage du système éducatif dans ses différents cycles, ainsi que le renforcement des compétences de base des élèves. Aussi veut-elle atteindre des Objedtifs de dévéloppement durable 4 et la professionnalisation de l'ensemble de ses personnels.

Conduite personnellement par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, qui a présidé plusieurs réunions de travail, la mission du pofesseur Mohamed Miled a permis d'élaborer une feuille de route qui s'inscrira en cohérence et en complémentarité avec les actions du de plusieurs partenaires techniques et financiers du secteur éducatif congolais (Banque mondiale, Coopération française, Unesco, AFD, PME... ), ainsi qu'avec les programmes portés par les grands acteurs multilatéraux, tels que l'Unicef.

Des responsables du Mepsa, ainsi que Gérard Mabonzo, conseiller du ministre en charge de l'Enseignement et Jean-Luc Mouthou, directeur général de l'enseignement secondaire et point focal d'Apprendre ont été sollicités pour stabiliser les axes et les activités correspondantes.

Les communautés d'apprentissage professionnelles ont fait l'objet d'un 3e séminaire international à distance, du 23 au 26 février, en appui du thème : "Se professionnaliser en collaborant".