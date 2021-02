Algérie: Concours de la calligraphie et de l'enluminure - Remise des distinctions aux lauréats

Alger — Les lauréats du premier concours de calligraphie arabe et de l'enluminure islamique, organisé par le Club algérien de la calligraphie arabe et de l'enluminure islamique et la Fondation "Afak" pour les arts et la connaissance, ont été distingués, samedi au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger.

Dans la section "Calligraphie arabe", Said Benabdellah et Djamel Eddine Kara Bernou, se sont partagés la première place, suivis par Mustapha Kouadri à la deuxième place, alors que Hamza Rahmani et Riadh Djabelkhir ont eu droit à des récompenses symboliques.

Les lauréats ont été primés par un jury présidé par le calligraphe-formateur de renom, Mohamed Safar Bati après une sélection "très serrée", selon les organisateurs, faite sur 28 propositions issues de différentes villes d'Algérie.

D'un autre côté et dans la section "Enluminure islamique", Asma Meghout, Selma Anfif et Salima Benzineb, ont obtenu les trois premières places respectivement, alors que le jury de cette section, résidé par Amel Difellah, a attribué des prix d'encouragement à Amina Kadi etIhcen Takdenti.

Exposées au public, les six œuvres primées des deux concours, exécutées pour retranscrire les versets du saint Coran, ont embelli l'espace de la scène, sur laquelle s'est produite, à différents moments de la cérémonie, la chorale "El Besma pour l'art et l'authenticité" et les "mounchids" aux voix présentes et étoffées, Mohamed Grari, Ibrahim Boulanaâche, Mohamed Abi Smaïl et Zoheir Babeker.