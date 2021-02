Cote d'Ivoire: Législatives - Zéhouri Bertin, une candidature de devoir à Divo sous-préfecture

Il est candidat indépendant dans la sous-préfecture de Divo. Me Zéhouri Bertin, en cette qualité, a lancé le vendredi, sa campagne dans le canton Dies. Avant de communier avec les populations de cette localité, il a expliqué, à son Qg de campagne à Divo, les raisons de sa candidature.

A l'en croire, sa candidature à l'élection des députés dans la circonscription de Chiépo, Didoko, Nébo et Ogoudou, communes et sous-préfectures répond à l'appel des populations qui veulent le voir porter leur voix à l'Assemblée nationale.

En effet, dans son argumentaire, le concerné a déclaré qu'il est présenté comme le flambeau du développement participatif du Lôh-Djiboua par les forces vives de cette région. Et pour mener à bien cette mission, il a mis en place l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité en Côte d'Ivoire (Odap-CI), une organisation qui œuvre, entre autres, pour la lutte contre la pauvreté, l'ignorance et milite pour la cohésion sociale et le renforcement de la fraternité.

« Quand on a réussi la mission que j'ai décrite, c'est presque un devoir de répondre à l'appel de mes concitoyens qui m'ont fait confiance en me désignant parmi tant d'autres comme étant le porte-étendard de la cohésion sociale et du rassemblement. La moindre des choses, c'est de porter leur voix à l'Assemblée nationale pour voter des lois qui correspondent à leur sociologie, à leur psychologie, à leur histoire, au vivre-ensemble ; en somme des lois compatibles avec leurs racines. Je serai à ma place de flambeau lorsque j'irai à l'Assemblée nationale comme élu de la nation », a-t-il justifié.

Me Zéhouri Bertin croit en ses chances de remporter le siège, grâce au soutien des femmes et des hommes de la circonscription où il est en lice. Il a, en outre, invité les personnalités engagées dans cette joute électorale à faire une campagne civilisée, pour le bon déroulement du scrutin dans le Lôh-Djiboua en général et dans les sous-préfectures de Divo, en particulier.