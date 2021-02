Cote d'Ivoire: Adduction en eau potable à Abobo-Sagbé - Le gouvernement soulage 400 000 ménages

Le renforcement et l'extension du réseau d'eau potable à Abobo-Sagbé sont, depuis vendredi, une réalité dans ce vaste sous-quartier de la commune d'Abobo. (DR)

Le manque d'eau potable auquel les 400 000 habitants d'Abobo-Sagbé étaient confrontés est désormais réglé. D'un coût de plus de cent quatorze millions de FCfa, ces travaux, financés par le gouvernement ivoirien, vont permettre à la population d'avoir accès à de l'eau potable.

Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a porté cette bonne nouvelle le vendredi 26 février, aux populations d'Abobo-Sagbé, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du renforcement et d'extension du réseau d'eau potable organisée en présence de plusieurs personnalités dont Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle et par ailleurs marraine de la cérémonie ; la ministre Jeanne Peuhmond et des autorités coutumières.

Selon le ministre de l'Hydraulique, en plus d'Abobo-Sagbé, plus d'une vingtaine de sous-quartiers d'Abobo Nord et d'Abobo Sud inscrits dans le projet Amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable (Aptf) du Grand-Abidjan seront bientôt soulagés. Il s'agit, entre autres, des sous-quartiers Kennedy, Dialogue, Biabou-Moronou, Abobo-Baoulé, Marley. « Grâce à ce projet, les populations de tous ces quartiers d'Abobo auront accès à de l'eau potable très bientôt, car le projet est exécuté à 40%. Tous les autres sous-quartiers de la commune qui ne bénéficient pas de ce projet le seront dans celui de La Mé qui est pratiquement achevé », a rassuré le représentant du gouvernement.

Laurent Tchagba qui a indiqué que l'accès de tous à l'eau potable est un vœu cher au Président de la République, Alassane Ouattara. « Il ne cesse de nous instruire afin qu'aucune région, aucun village, aucun hameau de Côte d'Ivoire, si petit soit-il, ne soit oublié dans la marche du développement inclusif et dans l'ambitieux programme Eau pour tous », a-t-il ajouté. Avant d'exhorter les populations à faire confiance au Chef de l'État et au gouvernement qui apportent partout le développement et surtout à rester mobilisées pour les élections législatives apaisées du 6 mars prochain.

Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle et marraine de la cérémonie, a exprimé sa gratitude au Président Alassane Ouattara pour sa politique de développement de proximité qui contribue efficacement à la satisfaction des besoins essentiels et au bien-être des populations ivoiriennes. Elle a exprimé sa reconnaissance aux membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Hamed Bakayoko, pour l'esprit de solidarité et la synergie d'actions.

Pour Brahima Ouattara, représentant le maire d'Abobo, le renforcement et l'extension du réseau d'eau potable à Abobo-Sagbé est un ouf de soulagement pour les populations. « Ce jour est donc la fin du calvaire de ces mères, sœurs et filles qui sortaient de chez elles très tôt le matin, un bidon sur la tête, à la recherche de l'eau », a-t-il affirmé.

Il a saisi cette occasion pour remercier, au nom du maire d'Abobo, Hamed Bakayoko, le Président de la République, Alassane Ouattara, pour ces nombreuses actions sociales de développement entreprises en faveur des populations, notamment celles d'Abobo-Sagbé.