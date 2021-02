Algérie: CHU de Beni Messous-AT - Une convention pour réaliser une unité d'oncologie médicale

Alger — Une convention pour la réalisation et l'équipement d'une unité d'oncologie médicale au CHU de Beni Messous (Algeer) a été signée samedi à Alger entre la direction de cet hôpital et la direction d'Algérie Télécom (AT).

La signature de la convention par le PDG du CHU de Beni Messous et le PDG d'Algérie Télécom a eu lieu en présence des ministres des deux secteurs respectifs, à savoir le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, le ministre de la santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Abderrahmane Benbouzid, le secrétaire d'Etat chargé de la Réforme hospitalière, Ismail Mesbah.

La convention, signée lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au siège du ministère de la Poste et des Télécommunications, porte sur la réalisation d'une unité d'oncologie médicale, dont le financement est assuré par Algérie Télécom. Elle "consacre la nouvelle politique du secteur de la Poste et des Télécommunications qui consiste à rationaliser les dépenses et à orienter l'argent public vers des projets utiles qui vont profiter aux citoyens", a indiqué M. Boumzar, soulignant qu'il s'agit d'une "priorité" de son secteur.

Il a indiqué qu'Algérie Télécom, qui a débloqué un budget "conséquent" pour concrétiser ce projet, est "une entreprise citoyenne", ajoutant qu'il y aura également une autre enveloppe financière qui permettra de réaliser une unité des urgences.

Il a fait savoir qu'une autre unité dédiée au service "des urgences de haut niveau", si l'enveloppe financière serait "suffisante", est prévue au niveau du CHU Beni-Messous. "Elle sera dotée de tous les moyens pour prendre en charge les malades, notamment ceux du côté ouest de la capitale", a-t-il affirmé.

Par ailleurs, deux nouveaux timbres poste, en guise d'hommage au personnel de la santé, ont été émis samedi par Algérie Poste en présence des trois membres du Gouvernement.

Ces deux timbres-poste qui ont été émis en 210 000 exemplaires, seront mis en vente à partir, samedi et dimanche, au niveau des 48 recettes principales d'Algérie Poste, avant de généraliser la vente à travers l'ensemble des bureaux de poste à l'échelle nationale lundi 1 mars prochain, a-t-on annoncé.

En marge de la cérémonie, M. Boumzar a tenu à honorer le ministre de la Santé, le secrétaire d'Etat chargé de la Réforme hospitalière, et le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Un hommage a été aussi rendu au personnel de la santé qui est en train de lutter contre la pandémie au niveau des hôpitaux.