Congo-Brazzaville: Education - Un partenariat pour consolider l'enseignement à distance

Les ministres de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, de la Communication et des Médias, Thierry Moungalla, des Postes et Télécommunications Léon juste Ibombo ont signé, le 25 février à Brazzaville, avec la représentante de l'Unesco au Congo Fatoumata Marega, une déclaration permettant aux élèves d'apprendre à distance par rapport à l'impact de la covid-19 sur le système éducatif.

Le protocole de facilitation de l'enseignement à distance qui vient d'être signé va atteindre plus d'un million d'apprenants, selon le spécialiste du programme éducatif de l'Unesco, Jean Boscoki. Selon lui, l'initiative vise à renforcer la résilience du système éducatif face aux catastrophes naturelles ou épidémies comme c'est le cas de la Covid-19, de sorte que la riposte ne se fasse plus attendre face à ce genre de situations.

« Il y a des actions qui sont déjà menées pour la réalisation de cette facilitation, notamment l'acquisition des équipements audiovisuels et informatiques pour renforcer les capacités de digitalisation et de diffusion des cours élaborés », a indiqué Jean Boscoki. L'on note également le partenariat stratégique non seulement avec la télévision nationale, mais aussi avec d'autres médias audiovisuels évoluant dans le secteur privé qui, dès la semaine prochaine, commenceront à diffuser les contenus pédagogiques digitalisés.

Pour sa part, le ministre en charge des Postes et Télécommunications, Léon Juste Ibombo, a assuré que tous les acteurs impliqués dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication mettront la main à la pâte pour assurer l'enseignement à distance.

L'Unesco a salué les efforts consentis par le Congo, afin d'assurer la continuité pédagogique à travers le programme « Ecole à domicile » qui consistait à diffuser les cours par les médias pour faire vivre le système éducatif en la protégeant de la pandémie pendant la période de confinement. La déclaration de facilitation de l'enseignement à distance qui vient d'être signée est un appui pour la consolidation de ce qui avait déjà été amorcé.