Algérie: Belhadi - La proclamation du 1er novembre 1954 un terrain de projets de société par excellence

Batna — La proclamation du 1er novembre 1954 "constitue pour l'Algérie un terrain de projets de société par excellence", a estimé samedi à Batna le secrétaire général du parti du Front de la bonne gouvernance Aïssa Belhadi.

Présidant à la salle de cinéma Ennasr une conférence de sensibilisation sur le thème "Le peuple, une force de proposition et de participation à la vie nationale pour une Algérie libre et souveraine", M. Belhadi a indiqué que la proclamation de cette date symbole "valable dans le temps et en tout lieu fut, hier, à l'origine de l'indépendance du pays et est, aujourd'hui, la cause de l'unification de tous les Algériens".

M. Belhadi a également ajouté qu'"aujourd'hui, après 59 ans d'indépendance, le temps est venu pour la transition démocratique qui est, pour le front de la bonne gouvernance, une transition vers la 2ème République et une transition vers la nouvelle Algérie selon les termes du président de la République Abdelmadjid Tebboune".

Le secrétaire général du parti du Front de la bonne gouvernance a appelé, à l'occasion, à "valoriser la paix, la sécurité, la stabilité nationale et la stabilité des institutions et à assurer le succès du processus de transition démocratique, de consolidation de la volonté populaire et de valorisation des efforts faits pour la préservation de l'Etat national".

M. Belhadi a considéré que "l'Algérie vit actuellement une phase très importante et délicate dans son histoire et il est impératif d'unir les efforts de tous pour en sortir avec sécurité", évoquant, à ce propos, les dernières évolutions de la scène nationale dont le Hirak populaire et le référendum sur l'amendement de la Constitution.

Cette conférence de sensibilisation a réuni des militants et sympathisants du front de la bonne gouvernance de plusieurs wilayas.