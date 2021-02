Algérie: OM - Saïf-Eddine Khaoui titulaire pour le choc face à l'OL ?

Près de cinq ans après son arrivée à l'OM, Saïf-Eddine Khaoui a signé un doublé lors de la victoire contre Nice (3-2), pour sa deuxième titularisation seulement en L1.

Dimanche, la 27ème journée de Ligue 1 s'achève avec une rencontre alléchante entre l'OM et l'OL. Marseille doit s'imposer afin de ne pas être largué dans la course à l'Europe alors que Lyon vise le titre. Pour le choc face à Lyon, Saïf-Eddine Khaoui pourrait être titularisé.

C'est souvent dans les moments les plus compliqués que d'inattendus héros sortent de l'ombre. Alors que l'OM restait sur une série de sept matchs sans victoire en L1, le club phocéen s'est relancé en battant Nice grâce à ses seconds couteaux (3-2), et notamment Saïf-Eddine Khaoui. Relancé par l'entraîneur intérimaire Nasser Larguet, l'ailier tunisien a débuté les deux derniers matchs de l'Olympique de Marseille comme titulaire. Et, pour ce choc face à l'OL, il n'exclut pas de reconduire Khaoui au détriment d'une des stars de son effectif, Florian Thauvin, moins performant ces dernières semaines.

«On connait les qualités de Thauvin, il a une grosse valeur offensive. Khaoui a marqué beaucoup de points ces derniers temps par son activité offensive - avec ce match où il marque deux buts - et il est aussi intéressant au niveau de la récupération du ballon quand on est en difficulté. Il y a de la concurrence pour tout le monde. Personne n'a un statut définitif. Thauvin et Saîf-Eddine ont autant de chances d'être titularisés sur les prochains matchs», a assuré le technicien vendredi en conférence de presse.