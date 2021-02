Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 2)

Ligue 2, 27e journée

Troyes conserve la tête du classement après son succès face à l'AC Ajaccio (1-0). Si Dylan Saint-Louis a débuté sur le banc et est entré à la 60e, Bevic Moussiti Oko était titulaire à la pointe de l'attaque corse.

L'avant-centre a malmené la défense adverse (21e et 40e) avant de tirer au premier poteau et contraindre Gallon à sortir le ballon en corner (49e).

Sur le coup de pied de coin, il place une tête dégagée sur sa ligne par Barthélémé alors que Gallon était battu.

Une bonne remise, dos à but, pour Mattoir qui manque le cadre (75e).

Le Havre et Fernand Mayembo, titulaire, s'inclinent à Pau (0-2).

Prince Oniangué et Alexis Beka Beka étaient associés en défense lors de la défaite du SM Caen face au Paris FC (0-2). Aligné dans l'axe, Prince Oniangué effectue un retour décisif sur Laura à la 35e. Mais il est éliminé par un petit pont de Lopes sur l'ouverture de Laura, qui se joue de Beka Beka (37e).

Malgré le but de Prince Ibara à la 71e, Châteauroux est battu à domicile par Nancy (1(4). Remplaçant, Ibara est entré à la 65e : six minutes plus tard, il marquait en contre. Une tête contrée à la 93e.

Dans les rangs lorrains, Warren Bondo est entré à la 79e, tandis que Mons Bassouamina est à l'infirmerie.

Sans Randi Goteni, non retenu, Dunkerque est tenu en échec par Chambly (1-1).

Son frère Christ-Vianney n'était pas non plus convoqué dans le groupe de Grenoble, qui arrache le nul 1-1 face à Niort. Titulaire, Bryan Passi était titulaire à son poste d'axial droit.

Morgan Poaty est entré à la 71e lors du match nul de Guingamp à Sochaux (0-0).

Troyes est premier avec 55 points, soit 6 longueurs de plus que Grenoble, 4e. Avec 34 points, Niort, Caen et Le Havre sont 8e, 9e et 10e.

Ajaccio est 14e avec 32 points, suivi de Nancy, 31 points, Dunkerque, 28, et Guingamp, 26.

Châteauroux reste lanterne rouge avec 18 points.