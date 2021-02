Mali: Des élus de la région de Tombouctou se rencontrent pour parler de paix et sécurité

Plus d'une centaine de conseillers municipaux et maires, ainsi que des notables de 112 villages de la région de Tombouctou, ont achevé samedi soir une rencontre communautaire à Tombouctou. Une rencontre pour contribuer à la paix et à la sécurité dans cette partie du Mali où règne toujours à plusieurs endroits l'insécurité. Les populations locales de la tribu des Imouchars qui organisaient la rencontre ont proposé des mécanismes pour contribuer à l'instauration de la paix.

La communauté des Imouchars constitue une partie de la population du nord du Mali, mais ils sont essentiellement installés dans la région de Tombouctou. Et ce sont leurs élus et leurs notables de cette zone située au nord-ouest du pays qui ont décidé de se regrouper davantage, afin de contribuer à la restauration de la paix et de la sécurité localement.

Ibrahim Ag Nock, président de la communauté des Imouchars et alliés de la région de Tombouctou :« Aujourd'hui, ce regroupement va apporter sa contribution dans la restauration de la paix, en allant dans un sens de dialogue social, d'intermédiation sociale, en utilisant ici la légitimité traditionnelle des autorités coutumières sur l'ensemble de l'espace géographique de la région de Tombouctou. »

Pour leurs actions futures en faveur de la paix, avec déjà une centaine d'élus (conseillers municipaux et maires), les initiateurs de la rencontre de Tombouctou veulent également tendre la main à d'autres élus et notable des autres communautés.

« Il ne faut attendre tout de l'État » disent-ils. Financement de micro-projets pour donner de l'espoir la jeunesse sans emploi et alphabétisation des adultes, font également partie de leurs priorités pour assurer la paix et la sécurité.