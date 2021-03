Sénégal: Football/Ligue 1 Pro (9eme Journée) - choc des prétendants GF-Jaraaf, derby entre Stade de Mbour-Diambars

Après sa brillante qualification en phase de groupe de la coupe Caf, le Jaraaf doit confirmer sur le terrain de Génération Foot, candidat sérieux pour le titre. Son « compère » Teungueth Fc essaiera d'en faire de même à Louga. Cette 9e journée de Ligue 1 Pro propose aussi le derby entre le Stade de Mbour et Diambars.

Jaraaf et Teungueth Fc reprennent le chemin de la Ligue 1 avec deux déplacements qui s'annoncent périlleux. Le Jaraaf ira défier Génération Foot tandis que Teungueth se frottera au Ndiambour de Louga. Deuxième avec 14 points, Génération Foot marche actuellement sur l'eau. Les Grenats ont remporté leurs 3 dernières rencontres et ont gardé leurs cages inviolées 4 fois de suite.

Une solidité et une confiance retrouvées au bon moment. Pendant ce temps, le Jaraaf (4e, 13pts), qui a dû batailler ferme pour obtenir son ticket pour les phases de groupe de la coupe Caf, veut s'offrir une 3e victoire de rang en championnat pour souhaiter la bienvenue à Cheikh Guèye, nouveau coach en remplacement de Malick Daf qui a, lui, choisi de rester à la tête de la sélection nationale U20.

Teungueth Fc (7e, 11pts) tentera d'en faire autant à Louga. Ndiambour (10e, 8pts) semble la proie idéale puisqu'il ne s'est jamais imposé cette saison à domicile (4 nuls) alors que Teungueth est invaincu à l'extérieur (1 victoire, 3 nuls). Le leader, Diambars (15pts) et le Stade de Mbour (6e, 12pts) s'expliqueront dans le derby de Mbour. C'est une rencontre qui s'annonce indécise car les deux clubs, bien partis, ne brillent pas par leur régularité.

Leur dernière confrontation s'était soldée par un nul 1-1. Vainqueur 3-1 de Ngb la semaine précédente, l'As Pikine (5e, 12pts) a l'occasion d'enchainer à domicile contre Mbour Petite Côte (12e, 7pts) pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 Pro. Elle en a les moyens et ses statistiques à domicile plaident en sa faveur. Les Banlieusards ont remporté 2 de leurs 3 réceptions et peuvent compter sur leur efficacité.

L'As Pikine détient, avec l'As Douanes, la meilleure attaque du championnat avec 12 buts inscrits chacun. Les douaniers (3e, 13pts) iront défier l'Us Gorée (13e, 4pts). Ils n'ont pas intérêt à flancher devant le premier relégable battu 2 fois lors des deux dernières journées. Mais attention à la bête blessée.

Après le limogeage de Pape Bouna Thiaw et l'intronisation d'Assane Guèye, Niarry Tally (14e, 3pts) a renforcé son attelage avec la venue de Badara Sarr en tant que directeur technique avec un seul but : sauver Ngb de la relégation. La situation des Galactiques, défaits 7 fois en 8 matchs, n'est guère reluisante. Et l'opération renaissance commence sur le terrain du Casa Sport (11e, 7pts), un adversaire à sa portée. Les Sudistes ne sont que légèrement mieux lotis avec 2 nuls et 2 défaites lors de leurs 4 derniers matchs.

Programme de la 9e journée Ligue 1 Pro :

Samedi 27 février 2021 : stade Aline Sitoé Diatta : 16h00 : Casa Sport-Niarry Tally, stade Alassane Djigo : 16h00 : As Pikine-Mbour Petite Côte.

Dimanche 28 février 2021 : stade Alassane Djigo : 16h00 : Dakar Sacré-Cœur-Cneps Excellence, stade municipal de Mbao : 16h00 : Us Gorée-As Douanes, stade Alboury Ndiaye : 16h00 : Ndiambour-Teungueth Fc, la Tanière Bruno Metsu : 16h00 : Stade de Mbour-Diambars, stade Djiby Diagne : 16h00 : Génération Foot-Jaraaf.

LIGUE 1 : GENERATION FOOT - JARAAF, CE DIMANCHE

Grenats et Médinois s'affrontent pour la passe de quatre

Génération Foot et Jaraaf, les deux équipes les plus en forme actuellement en Ligue 1, se frotteront dimanche au stade Djibril Diagne de Déni Birame Ndao dans le cadre de la 9e journée. Avec 3 victoires consécutives chacune, ces deux formations qui visent un quatrième succès de rang en championnat ne se feront aucune concession.

Préserver la montée en puissance tout en évitant d'enrayer la dynamique de victoires. C'est l'équation face à laquelle les Grenats et les Médinois se trouvent au moment de s'affronter dimanche à Déni Birame Ndao. Qui de Génération Foot ou du Jaraaf parviendra à réussir la passe de quatre ? Cette alléchante affiche de la 9e journée de Ligue 1 promet d'être rudement disputée. Les deux formations installées dans le peloton de tête doivent sortir le grand jeu pour remporter ce match ô combien important dans la course au titre de champion.

Après des débuts assez timides avec une victoire lors des 5 premières journées, Génération Foot (2e, 14 points) enchaîne depuis peu les bonnes performances en championnat. Bourreau respectivement de Cneps (0-2), Niary Tally (2-0) et Mbour Pc (0-1), le club champion en titre est en train de réparer sa mauvaise entame de saison.

Boostés sans doute par le retour de leur capitaine et non moins maître à jouer, Jean Louis Barthélémy Diouf, les Grenats devront confirmer leur dynamique dimanche lors de la réception du Jaraaf. Une tâche qui ne sera sans doute pas des plus aisées compte tenu de la grande forme des Médinois qui marchent actuellement sur l'eau, suite notamment à leur qualification pour les phases de groupes de la Coupe CAF.

Le club de la Médina, également sur une belle série de 3 victoires en Ligue 1, mettra toutes les chances de son côté pour remporter ce duel. Tombeur de Mbour Pc (1-0), Teungueth Fc (0-2) et Ndiambour (1-0), le Jaraaf (4e, 13 points) cherchera à surprendre les Grenats dans leur antre et reprendre ainsi sa place en tête du classement.

Avec leurs deux matches en retard, les « vert et blanc » pourront réussir une très bonne opération en empochant les 3 points en jeu dans ce match qui correspond également au baptême du feu pour le technicien Cheikh Guèye sur le banc de l'équipe.