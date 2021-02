Egypte: Les relations EAU-Égypte sont historiques et stratégiques

Les relations entre les Emirats arabes unis "EAU" et l'Égypte sont historiques et stratégiques fondées sur la confiance, la compréhension et un destin commun, a confirmé l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Egypte, Hamad Said Al Chamsi.

Al-Chamsi a tenu ces propos à son arrivée au Caire pour prendre ses fonctions d'ambassadeur des EAU en Egypte.

Cette relation s'est développée au fil du temps grâce à la direction avisée des Émirats arabes unis, pour devenir l'une des relations bilatérales les plus importantes entre les EAU et d'autres pays, sur la base d'un riche héritage, de règles solides et d'une forte volonté politique, a ajouté M. Al-Chamsi.

L'ambassadeur des EAU en Egypte a également salué la récente renaissance en Égypte sous la direction du président Abdel Fattah Al-Sissi, soulignant les grandes réalisations en raison des méga initiatives et projets qu'elles contiennent, caractérisés par la durabilité et la productivité.