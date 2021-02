Algérie: Un tigre Bengale soigné au parc animalier d'Ain M'lila

El Tarf — L'université Chadli Bendjedid d'El Tarf a réussi à sauver d'une mort certaine un tigre Bengale souffrant d'un abcès volumineux au niveau de la croupe, a-t-on appris samedi des responsables de cet établissement d'enseignement supérieur.

Sollicité par le propriétaire d'un parc animalier, implanté dans la commune de Ain M'lila (Oum Bouaghi) et ce, après de "vaines tentatives de traitements et plusieurs interventions" pour soulager ce félin de 08 ans et pesant près de 200 kg, le professeur à l'université d'El Tarf et chirurgien vétérinaire Zeroual Fayçal est parvenu à soulager ce fauve de son énorme abcès qui allait lui coûter la vie, a-t-on indiqué de même source.

Assisté par deux autres vétérinaires de l'université de Souk Ahras, Abdelhamid Achouri et Atef Aouadi, le Pr Zeroual a pu, après une intervention chirurgicale qui a duré plusieurs heures, soulager le félin qui souffrait le martyr au niveau de la croupe sérieusement infectée et laissant une plaie béante sur son bassin, a expliqué la même source.

Il s'agit de la première intervention de ce genre au niveau local, a-t-on soutenu, en indiquant qu'aujourd'hui, "l'animal est sauf et que sa vie n'était plus en danger par la blessure et l'infection qui s'était propagée".

Selon le vétérinaire Zeroual, l'animal, qui est soumis à des contrôles médicaux supplémentaires, "s'est remis de sa blessure" après une dizaine de jours et un suivi régulier. Le propriétaire du félin a, quant à lui, confié que la précieuse collaboration avec l'université d' El Tarf a non seulement mis fin aux souffrances du tigre, mais a surtout sauver sa vie d'une mort certaine.

Cet animal a repris des forces et a rejoint le groupe de tigres constitué de cinq animaux, dont une tigresse blanche, récemment accouplée à ce félin.

Le tigre est actuellement exposé aux visiteurs du parc animalier aux côtés de plusieurs autres espèces dont des lions, tigres, loups, pumas, hyènes, renards, fennecs, singes, autruches, émeus, lamas, sangliers et une multitude de volailles et de rapaces, a-t-on affirmé.