Angola: Le Bloc démocratique élit les délégués à la convention nationale

Caxito — Dix-neuf délégués du Bloc démocratique ont été élus, samedi, à Panguíla, province de Bengo, pour représenter la région à la convention nationale du parti, qui aura lieu le 23 avril à Luanda.

L'assemblée de renouvellement du mandat du Bloc démocratique à Bengo a ramené le premier secrétaire provincial, Bento Mussolo, à un mandat de cinq ans.

Lors de la réunion, qui a réuni 160 délégués des six municipalités de la province, le président du conseil provincial du Bloc démocratique, Humberto Joaquim Gomes, et le coordinateur de la commission de juridiction et d'inspection, Paulão Paulo Mubeti, ont été élus.

Le Bloc démocratique est l'un des partis politiques qui fait partie de la coalition CASA-CE.

Cette coalition est représentée à l'Assemblée nationale par 16 députés.

