Sénégal: Super Lig - Mame Birame Diouf n'a rien perdu de son efficacité

Mame Birame Diouf est comme du bon vin. Plus il vieillit, plus il est performant et plus doux. L'international sénégalais casse tout cette saison avec Hatayspor en Super Lig.

A 33 ans, l'ancien joueur de Stoke City sait encore comment marquer. Depuis le début de la saison, il est le facteur X de son équipe en attaque et continue de l'être. Contre le MKE Ankaragucu samedi pour le chapitre 26 de la Super Lig, Diouf a trouvé le chemin des filets à deux reprises aux 45è et 55è minutes. Une double réalisation qui permet à sa formation de gagner sur le score de 4 buts à un et de se positionner à la 5è place avec 45 points.

Cette saison, Mame Birame Diouf est à 10 buts et 5 passes décisives en 25 rencontres de Super Lig.

Le Lion rugit encore !