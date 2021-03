Sahara Occidental: 45e anniversaire de la RASD - L'Etat sahraoui, un vecteur de stabilité dans la région

Stockholm — L'Etat sahraoui est un vecteur d'équilibre et de stabilité dans la région, a indiqué le représentant du Front Polisario en Suède et en Norvège, Heddi Kentaoui, à l'occasion du 45e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD).

Dans une déclaration à l'APS, M. Kentaoui a précisé que la célébration du 45e anniversaire de la proclamation de la RASD (27 février 1976) intervenait cette année dans une conjoncture exceptionnelle, marquée notamment par le retour de l'Etat sahraoui et du Front Polisario à la lutte armée, suite à la violation par le Maroc, le 13 novembre 2020, de l'accord de cessez-le-feu signé en 1991 sous l'égide de l'ONU, ainsi que par un nouvel élan sur les plans diplomatique et médiatique et des développements au niveau de l'Union africaine (UA) et des Nations Unies.

Selon lui, les succès de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) sur le terrain face à l'occupation marocaine et le soutien manifesté par les Sahraouis dans les villes occupées du Sahara occidental comme Dakhla, Boujdour et Smara traduisent l'attachement du peuple sahraoui à son Etat et au Front Polisario, son seul représentant légitime pour la réalisation de ses aspirations à l'indépendance et à la liberté.

M. Kentaoui a, dans ce contexte, affirmé que la partie sahraouie "sait qu'elle n'a d'autre choix que la lutte armée jusqu'au recouvrement de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire sahraoui".

Le peuple sahraoui a célébré, samedi, le 45e anniversaire de la proclamation de la République sahraouie sur fond de victoires militaires sur le terrain depuis la reprise de la lutte armée contre les forces d'occupation marocaines, le 13 novembre 2020, mais aussi d'acquis majeurs sur les plans politique et diplomatique, notamment la reconnaissance internationale accrue du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.