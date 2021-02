Algérie: Le président Tebboune ordonne la récupération de toutes les assiettes foncières inexploitées

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné lors du Conseil des ministres qu'il a présidé, dimanche, la récupération de toutes les assiettes foncières attribuées mais non exploitées à ce jour.

"Après avoir écouté l'exposé du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales sur le fonctionnement de la Commission d'aide à la définition des sites, la promotion de l'investissement et la régulation du foncier, en sus d'un état des lieux sur le foncier industriel, le Président Tebboune a ordonné la récupération de toutes les assiettes industrielles, des milliers, attribuées mais non exploitées à ce jour", lit-on dans un communiqué de la Présidence de la République.

Le Président Tebboune a ordonné "l'assainissement des accumulations négatives caractérisant, par le passé, la politique du ministère de l'Industrie, en adéquation avec les textes juridiques et la nouvelle orientation de la politique industrielle".

Dans le cadre de ses orientations relatives à la promotion de l'investissement et à la régulation du foncier industriel, le Président de la République a en outre ordonné le placement des zones d'activités sous la tutelle et à disposition des présidents des Assemblées populaires communales (APC) pour définir les besoins de chaque région en termes d'activités et l'ouverture de la voie devant les start-up.