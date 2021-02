Algérie: Les jeunes entrepreneurs invités à consulter les marchés du secteur de la Posté et TIC

Alger — Les jeunes entrepreneurs activant dans le domaine de la Poste et des Télécommunications, sont invités à accéder au portail électronique "Safqatic", en vue d'y consulter les marchés publics portant sur la réalisation des projets des entreprises et organismes du secteur et décrocher un contrat, a indiqué l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreuneuriat (ANADE) dans un communiqué.

"Dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre des clauses de la convention conclue avec le secteur de la Poste et des Télécommunications et dans le but de conférer la transparence, faciliter l'accès à l'information et assurer le libre accès des jeunes entrepreneurs promoteurs de micro-entreprises à la commande publique, l'ANADE informe l'ensemble des micro-entreprises créées dans le cadre du dispositif de l'ANADE, désirant décrocher des projets d'investissement en la matière, qu'elles sont invitées à accéder au portail électronique SAFQATIC", lit-on dans le communiqué posté par ladite agence sur la page Facebook.

L'accès à ce portail électronique peut se faire en cliquant sur le lien dédié à cet effet et à travers lequel le jeune entrepreneur concerné trouvera toutes les offres présentées par le secteur.

Ces jeunes peuvent également télécharger une copie du cahier des charges relatif aux projets présentés et consulter tous les marchés publics portant sur la réalisation des projets des entreprises et organismes du secteur.

Les jeunes promoteurs de micro-entreprises peuvent accéder à de plus amples informations, en se rapprochant des agences ANADE au niveau de leur wilaya, ou en prenant attache avec l'ANADE via les réseaux sociaux.

Il se distingue par son caractère interactif, disposant d'une fenêtre permettant aux jeunes d'apporter leurs contributions et suggestions afin d'optimiser son fonctionnement et enrichir son contenu.

Il convient toutefois de souligner que ce portail ne se substitue pas aux dispositions légales en vigueur portant obligation de publier les marchés publics par tous les moyens écrits.

Plusieurs appels d'offres nationaux ouverts avec exigence de capacités minimales ont d'ores et déjà été publiés sur le portail.

Une convention-cadre avait été signée, en juin 2020, entre le secteur de la Poste et des Télécommunications et celui de la Micro-entreprise et des Start-up en vue d'encourager les idées et les projets des jeunes dans les deux secteurs, notamment en matière de modernisation du réseau des télécommunications à travers les wilayas.

Il s'agissait d'ériger l'entrepreneuriat en outil efficace pour encourager les jeunes entrepreneurs et investisseurs dans le domaine de la Poste et des Télécommunications, notamment les micro-entreprises bénéficiant du dispositif de l'ANSEJ (actuelle ANADE).