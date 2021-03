Congo-Kinshasa: Linafoot - Mazembe et Lupopo se séparent de nouveau par un score nul 0-0

Comme au match aller il y a trois mois, disputé un certain dimanche 22 novembre 2020 (1-1), le Tout-Puissant Mazembe Englebert et le FC Saint Eloi Lupopo ; se sont de nouveau quittés par un score nul, cette fois-ci, sans but (0-0), ce dimanche 28 février, au stade Frédéric Kibasa Maliba, en match comptant pour la 17ème journée, de la phase retour de la 26ème édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Un match nul qui n'a rien changé sur la position de Mazembe, toujours leader au classement, désormais avec 36 points en 16 matches joués. L'occasion peut-être pour V.Club qui reste deuxième avec 35 points en 15 sorties, de gagner son prochain match pour reprendre lui aussi à son tour la tête du classement.

Le derby lushois a donc vécu, un choc qui ne se joue pratiquement que pour la gloire et l'honneur entre les deux géants. Lupopo garde toujours sa 5ème place avec 33 points en 17 matches. La bataille pour le titre est en train de prendre forme.

Sanga Balende culbute à Kindu !

Au stade Joseph Kabila Kabange, à Kindu, Sa Majesté Sanga Balende est allé tomber comme un fruit mûr devant l'AS Maniema Union, score 4-1.

Les Sang et Or de Magloire-Andy Mfutila ont donc encaissé la plus grosse défaite depuis le début de ce championnat. Du coup, ils ont perdu même leur record de meilleure défense de la compétition avec désormais 9 buts encaissés, alors qu'avant le début de cet match contre Maniema Union, ils n'avaient que 5 buts. Du coup, c'est V. Club qui récupère cette distinction pour en avoir encaissé seulement 6, de même que Lupopo. Mazembe qui en a encaissé 7, se positionne comme la 2ème meilleure défense du championnat.

Ensuite, il y a Maniema Union et ses 11 buts encaissés, talonné par DC Motema Pembe pour ses 13 buts encaissés.

Grâce à cette victoire, Maniema Union récupère la troisième place avec 34 points en 16 sorties. Sanga Balende qui, au début de cette phase retour était à la première position, redescend jusqu'à la 4èmeavec ses 33 points en 16 matches joués.

Renaissance broie du noir à Kolwezi

Renaissance n'y arrive toujours pas. Les Fibos ont été désillusionnés 3 buts à 1 par les Kamikazes de Kolwezi qui reprennent momentanément la bonne marche en championnat. Le match s'est emballé dans le deuxième quart d'heure, lorsque Nke Bopili (21ème) est trompé par son défenseur Ilunga Kamwanga pour l'ouverture du score de Renaissance. La réaction est immédiate, Alidor Walema (22ème) remet le pendule à l'heure en égalisant pour les Kamikazes.

Pendant ce temps, les Rouges et blancs sont entreprenants et passent devant avant la demi-heure grâce à Rodrigue Kitwa (2-1, 29ème). Les Oranges sont quasi inexistants dans le duel et l'envie. Rodrigue Kitwa allume le gardien Opundja David qui repousse le ballon dans le pied d'Alidor Walema qui inscrit le 3ème but, son doublé (3-1).

Une victoire qui permet aux kamikazes d'avancer d'un cran au classement de la Linafoot avec 16 points et font un bon en avant au détriment de Dauphins noirs qui reprend la 14ème place.