Congo-Kinshasa: La dynamique des jeunes de la Mongala apporte son soutien à l'Honorable Elysé Bokumwana Maposo

Non ! C'est un mensonge. L'honorable Elysé Bokumwana Maposo, Président du caucus des Députés et sénateurs, élu de la Mongala n'est pas en conflit avec sa base électorale de la Mongala. A ce sujet, tel un seul l'homme, la Dynamique des jeunes de la province de la Mongala s'insurge contre "des fausses accusations" portées contre leur élu du peuple qui fait, à les en croire, la fierté de leur province.

En effet, à travers une déclaration rendue public par les jeunes de la province de la Mongala, ces derniers ont exprimé leur mécontentement à l'endroit des élus provinciaux qui auraient déposé leur mémo "dans des différentes institutions nationales et dans quelques officines dans laquelle ils citent l'élu de Bongandanga, comme quoi il entretiendrait le contenu mensonger de mémo relatif à la situation politique et sécuritaire de ladite province et d'ajouter que cet élu du peuple serait en conflit avec sa base électorale suite aux retenues illégales effectués par sa coopérative BOMENGO à la paie des enseignants.

«Nous disons que la haine mal placée à l'égard de l'unique Député national ; élu de l'UDPS/TSHISEKEDI et Président de l'Union sacrée de la Nation dans le Grand Equateur», disent les jeunes de la Mongala. Pour ce faire, ils rappellent "aux détracteurs que l'honorable Elysé Bokumwana Maposo, originaire de la province de la Mongala, fait tout pour l'épanouissement de la population de cette province, par des actions sociales de développement à travers ses deux structures, à savoir l'ONG SOCO etla COOPEC BOMENGO", se disent-ils. Puisque le Président Elysé Bokumwana Maposo est un allié naturel du Président de la République et a beaucoup contribué pour l'avènement d'un nouvel ordre politique et est l'un des acteurs de premier rang de la révolution selon la vision prônée par le Chef de l'Etat à travers l'Union sacrée, il va de soi pour lui d'œuvrer réellement pour le peuple Congolais. Ainsi, la dynamique des jeunes de la Mongala appellent tous les élus provinciaux de la Mongala de travailler pour l'intérêt supérieur de leurs électeurs, pour la concorde, la paix et ipso facto d'accompagner le Chef de l'Etat, afin de résoudre les problèmes sociaux que connaissent ces derniers, en trouvant notamment des solutions idoines et d'éviter d'être manipulés et compris, quant à ce.

« In fine, nous sollicitons l'attention particulière du Président de la République, son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi à la lutte menée par l'honorable Elysée Bokumwana pour l'actuel pouvoir, et de réitérer sa confiance pour la défense des intérêts de la défense des intérêts de la province de la Mongala comme notre porte-parole attribué », ont-ils déclaré dans leur mémo.

Décidemment, cet élu du peuple semble être en odeur de sainteté avec sa base et la jeunesse de sa province qui s'érigent véritablement en défenseurs des causes des populations de la Mongala.