Congo-Kinshasa: Sénat - Carole Agito promet une gestion financière efficiente !

Elle est candidate au poste de Questeur de la Chambre Haute du Parlement. Elle dispose de tous les atouts possibles pour briguer cette fonction. Elle, c'est Carole Agito Amela. Voilà en substance ce qu'on peut glaner en termes de témoignages récoltés sur la personne de cette Sénatrice qui veut apporter un nouveau souffle à la Chambre haute.

Placer une femme de la trempe de Carole Agito au poste de questeur est un choix de raison, affirme-t-elle. Très sereine et expérimentée en matière de gestion de la chose publique, elle est l'unique femme dans la course dont la candidature vaut son pesant d'or. Dans son discours lors de la campagne électorale devant ses collègues, Carole Agito a fait savoir que la transparence et la responsabilité dans la gestion financière constituent le leitmotiv de sa candidature. Elle compte beaucoup sur le soutien de ses collègues Sénateurs et Sénatrices qui aspirent à un nouvel élan en République Démocratique du Congo, à travers l'Union sacrée de la Nation tel que voulu par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi pour l'intérêt du peuple congolais.

La journée du mardi 2 mars 2021 sera décisive à la Chambre des sages. C'est une plénière de tous les enjeux qui va officialiser la fin de l'ère Thambwe Mwamba au Sénat de la RD. Congo. Les Honorables Sénateurs vont élire les membres du bureau définitif de la Chambre haute.

Plusieurs candidatures ont été déposées au bureau d'âge de cette institution de la République dont celle de la Sénatrice Carole Agito Amela au poste de questeur.

AGITO : le bon choix de la majorité

Membre de l'Union sacrée de la nation, elle est déterminée à soutenir la vision du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. Pour ce, Carole Agito sollicite les voix de tout le monde afin d'apporter sa modeste contribution à la bonne marche du pays.

Pour la Sénatrice, sa candidature est une expression d'un engagement de responsabilité pour le bon fonctionnement du Sénat.

Très connue dans les milieux politiques congolais pour son esprit d'ouverture, elle veut partager son expérience professionnelle avec les autres membres du bureau. Et, cela en apportant un souffle nouveau afin de redorer l'image de cette institution.

Considérée comme une Chambre des sages, le Sénat a besoin des personnes de sa trempe pour bien légiférer les lois et accompagner le Président de la République à accomplir son vœux de prospérité et de développement de la Nation.

Dans les couloirs du Sénat, les personnels administratifs ne jurent aussi que par son élection. Par conséquent, ils demandent aux Sénateurs de jeter leur dévolu sur Carole Agito. Pour les agents de l'Administration, le poste de questeur doit revenir à cette dame connue pour son sens élevé d'humanisme. Avant de noter qu'en matière de gestion, les femmes ont toujours été bien cotées. Et pour cause : elles gèrent dans la transparence et le respect des lois du pays.

Tel est le cas avec la Sénatrice Agito Amela qui a fait ses preuves à la Société Nationale d'Assurance (SONAS) durant son mandat à la tête du comité de gestion de cette entreprise publique.

Votez pour la femme, c'est synonyme d'une meilleure gestion

Voilà pourquoi, les Sénateurs ont tout intérêt de lui accorder leurs voix lors de cette élection du bureau qui s'annonce fracassante pour ce mardi 02 mars au Palais du peuple. Ayant la capacité et surtout la compétence pour occuper ce poste, le commun des mortels invitent également les élus des élus d'accorder la chance à cette femme engagée et douée qui a dirigé avec bravoure la SONAS pendant une période difficile et qui est sortie sans être interpellée par la justice. Pour preuve, l'ancienne Directrice de la SONAS avait, pendant son règne, subi 23 audits des divers cabinets français, marocains, américains et congolais. Elle est sortie innocente à l'issue de tous ces audits.

En cette période où le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi prône l'Etat de droit et la lutte contre la corruption, un autre audit venait également d'être mené et aucun élément n'incrimine Mme Agito.

D'aucuns pensent qu'il est impérieux que les Sénateurs ne cèdent surtout pas aux discours et chantages des ennemis des congolais. Par contre, ils doivent rassurer la population Kinoise que l'ancienne patronne de la SONAS mérite à tout prix ce poste.

Soutenant la vision du Chef de l'Etat qui est de construire un Congo nouveau, Carole Agito a besoin du soutien de tous ses pairs pour accéder au poste de questeur du Sénat.

Ce qui est évident, l'effet de voter pour Carole Agito est l'assurance d'une gestion financière efficiente du Senat congolais, affirme-t-elle.