Congo-Kinshasa: 1ère tribune de la Lisped - Alain Makengo interpelle Sama Lukonde sur le choix d'un ministre des sports

La Ligue Sportive pour la Promotion et la Défense des Droits de l'homme (Lisped) a organisé jeudi 25 février sa première tribune dénommée "tribune de la Lisped, 1ère édition". Sous forme d'une conférence de presse, c'est devant un nombre consistant des professionnels des médias que le Président de cette structure qui milite pour les respects des valeurs sportives dans les milieux sportifs a, avec un esprit ouvert, décortiqué plusieurs points d'actualité sportifs.

Pour cette première tribune, le patron de la Lisped a axé sa communication sur l'intervention de sa structure au Chan Cameroun 2021, au sujet de l'épineuse question de Covid-19 au sein des Léopards ; la plainte de sa structure déposée au niveau de la FIFA contre la Fédération camerounaise ; le projet FIFA dans l'organisation du tournoi interscolaire sous l'initiative du Président de l'UA, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ; les valeurs sportives au niveau scolaire ; les attentes des sportifs concernant la nomination du nouveau ministre des sports par le 1er ministre, Jean Michel Sama Lukonde ; le dossier des basketteurs masculins, champions d'Afrique d'Afrobasket Mali 2019 ainsi que les perspectives d'avenir.

Concernant le ministère des sports, Me Alain Makengo propose une rencontre avec le 1er ministre pendant qu'il reçoit, pour lui donner les désidératas des sportifs actifs. Sur ce, il a suggéré une délégation composée des personnes qui ont passé ou qui passent leur temps dans les sports, toutes disciplines confondues. «Nous estimons que les attentes des sportifs sont axés sur l'application effective de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la promotion des activités physiques et sportives en République Démocratique du Congo, en y apportant certains amendements compte tenus de certains paramètres non retenus par cette loi, à savoir : chercher des voies et moyens pour ouvrir cette loi aux investissements privés, en orientant une attention particulière sur l'athlète», a-t-il fait savoir en se basant sur la fin des carrières de certains joueurs qui n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins.

Dans un autre point, la Lisped a salué le leadership de Félix Tshisekedi, en sa double qualité du Chef de l'Etat congolais et Président en exercice de l'Union africaine, pour le choix porté sur la RDC par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), pour le lancement du projet pilote en Afrique sur le tournoi interscolaire. Pour le Président de la Lisped, ce projet a particulièrement attiré l'attention de sa structure en ce qu'il poursuit comme but notamment, l'éducation du football par l'école, l'apprentissage aux enfants, le respect des règles et des arbitres, le Fair-play, le travail d'équipe, la coopération, la lutte contre la manipulation des matchs et toutes formes de corruption, la sûreté et la sécurité dans tous les stades du continent.

Tout en saluant la visite du numéro 1 de la FIFA, Gianni Infantino en RDC, Me Alain Makengo a, au nom de la Lisped, dit prendre l'engagement d'accompagner ce merveilleux projet et surtout contribuer à la lutte contre la violence et la corruption dans le sport avant de marteler que sa structure va toujours continuer à promouvoir le Fair-play dans le sport.

Avec cette première tribune réussie, la Lisped Promet une deuxième édition pour le mois de mars et compte tenu de l'importance accordé à la femme sportive, cette deuxième tribune de la Lisped lui sera consacrée