Cote d'Ivoire: Législatives 2021/Port-Bouët - Siandou Fofana appelle les populations à voter "utile" pour le développement

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à Port-Bouët a appelé samedi 27 février 2021, lors du lancement de la campagne législative les populations de ladite commune à voter "utile" en sa faveur pour lui permettre d'asseoir des projets de développement pour la jeunesse et les femmes.

«Il revient à chacun de vous de nous donner le pouvoir pour que nous puissions vous donnez le bonheur. Votez "utile" pour le bonheur et le développement de Port-Bouët », a lancé le ministre en présence de milliers de militants et sympathisants du RHDP ajoutant qu'il est un impératif de donner une majorité confortable au président Alassane Ouattara à l'hémicycle.

Répondant à ses adversaires qui lui attribue une fois élu, il procèdera à de casses de maisons situées sur des emprises publics, le candidat du parti au pouvoir est rassuré être toujours aux côtés des populations de la cité balnéaire et portuaire pour les accompagner dans le développement et leur bien-être.

Le directeur de campagne de la liste RHDP, Bernard Ouréga a appelé à l'union et à la mobilisation de toute la population de la cité aéroportuaire autour de sa liste, comme ce fut lors de la présidentielle du 31 octobre 2020. Le président de la jeunesse RHDP, Traoré Fernand dit Secreto et celle des femmes, Mme Clémentine Kassy ont pris l'engagement de la mobilisation des populations pour élire la liste de leur formation politique le 06 mars 2021.

La liste du RHDP à Port-Bouët est défendue par le ministre Siandou Fofana avec pour suppléant Ibrahim Konaté et Yéo Fozié avec pour suppléant Dr Armand Motto.

Après le lancement à Gonzagueville, Siandou Fofana s'est rendu à Vridi cité pour entretenir les populations sur son programme de développement, une fois à l'hémicycle.

A Port-Bouët, la liste du RHDP est face à 12 autres listes notamment le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), le Front populaire ivoirien (FPI), d'autres partis politiques et des candidats indépendants. Dont certains se sont ralliés, in situ, à la liste RHDP.

Siandou Fofana Digest

La cinquantaine rayonnante, Siandou Fofana fait partie des cadres ivoiriens qui font la fierté de la nation. Technocrate de haut vol, il n'en demeure pas moins un homme politique à l'influence établie et grandissante qui nourrit des ambitions de prestige pour son pays. Ministre du Tourisme et des Loisirs depuis 2017, il a porté sur les cimaises mondiales, la bannière de la destination ivoirienne, avec la stratégie nationale de développement touristique baptisée « Sublime Côte d'Ivoire ». Qui, en dépit de la pandémie de la Covid 19, présente une cohérence qui fonde les ressorts d'une résilience à toute épreuve. Coutumier des défis et challenges, SF comme l'appelle ses intimes et admirateurs, avait, en son temps, mis sur orbite le Fonds d'Entretien Routier (FER), grâce à des mécanismes innovants de levée de fonds et instauré un système de gestion efficient des routes, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'échelle continentale. Membre du Bureau politique du RHDP depuis sa création, Directeur exécutif adjoint en charge du Dialogue politique du parti houphouétiste, Siandou Fofana est un transfuge du PDCI-RDA où il a fait toutes ses classes.

Titulaire d'un Doctorat en Finance internationale et d'un 3e cycle en Ingénierie d'affaires et Négoce international à l'Institut supérieur de Commerce de Paris, ce fils de toute la Côte d'Ivoire, filleul de l'iconoclaste maire de Port-Bouët, Mme Hortense AkaAnghui, entend faire briller au firmament l'étoile de Port-Bouët dont elle fut députée-maire, plus de trois décennies durant. Pour lui, le développement rime avec un engagement politique clair, fondé sur la solidarité et la conjonction des compétences pour parvenir au bonheur partagé. Et ce, dans le but d'une « Côte d'Ivoire Solidaire ».

Digest Ibrahim Konaté

« Arriver par la force de son intelligence et par la puissance de sa foi en Allah, au succès en toute action », semble être le leitmotiv d'El Hadj Ibrahim Konaté. Le coordonnateur régional associé du RHDP à Port-Bouët, homme à la générosité légendaire, peut être considéré comme l'exemple achevé du self-made-man. En effet, cet opérateur économique à la tête d'une holding d'une dizaine d'entreprises, une fois le Bac en poche au début des années 80, décide d'entreprendre. En une décennie, il affiche des états de service à faire pâlir plus d'un magnat des hydrocarbures, de l'immobilier et de l'hôtellerie. C'est un champion national qui n'a de cesse de tirer les plus jeunes vers la réussite, en leur inculquant le goût du travail bien fait. Dans le même élan, Ibrahim Konaté s'est forgé une réputation de rassembleur et de mécène, indépendamment de sa chapelle politique du RHDP pour accompagner de nombreux projets générateurs de revenus pour les jeunes de Port-Bouët. Il apparaît, au plan de l'animation politique, comme l'ombre tutélaire de nombreuses associations et sections spécialisées (jeunes, femmes, travailleurs, etc.) du RHDP dans la commune balnéaire. Mais aussi, à travers le pays.

Digest Dr Armand Motto

Député sortant de la circonscription de Port-Bouët, Dr Armand Motto, pharmacien de son état, a la solidarité chevillée au corps. Et c'est ce qui lui vaut, depuis sa tendre jeunesse, son engagement en politique, à travers la jeunesse militante du Pdci-Rda, au début des années 90. Sous l'ombre tutélaire d'Hortense Aka-Anghui. Pour lui, faire de la politique, c'est bâtir l'union pour le bonheur de la communauté. C'est ainsi qu'il intègre la vision de paix, de développement et d'union qu'incarne le RHDP qu'il décide de rejoindre pour contribuer au succès de l'œuvre du Président Alassane Ouattara, dans le droit fil de la philosophie et de l'action d'Houphouët-Boigny. Très proche du peuple, il est une oreille attentive qui entend inexorablement être le porte-voix des populations de Port-Bouët dans leur diversité qui constitue sa richesse.

Yeo Fozié Digest

Parlementaire rempilant pour la 3ème fois dans la circonscription de Port-Bouët, le député Yéo Fozié est un meneur d'hommes multicarte. Enseignant, manager des Ressources humaines, sportif, féru des arts martiaux et défenseur des valeurs traditionnelles du pays, ce père de 7 enfants allie allègrement pédagogie et vie associative dont il fait profiter la communauté. A cet effet, en tant que Rapporteur puis Président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale ivoirienne, il a su nouer des réseaux au plan continental et international. Portant ainsi le nombre de pays membres du Réseau des Présidents des Commissions de Défense et de Sécurité d'Afrique de 12 à 38, sous sa férule. Initiant, par ailleurs, le Réseau des Parlementaires sino-africain, YéoFozié a pu faire bénéficier à la Côte d'Ivoire, dès la survenue de la pandémie de la Covid 19, de son premier don de masques de protection en 2020. Issu du rang de l'ex-RDR, l'actuel Coordonnateur associé du RHDP à Port-Bouët, est M. « Défense et Sécurité » du parti houphouétiste. Mais aussi et surtout, un modèle d'engagement politique au service des siens, qui a su, par son parcours, être une inspiration pour la jeunesse.