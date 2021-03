Gabon: Lébamba - Le Tribunal s'est déplacé

Une audience foraine pour faire école face aux justiciables dans le chef-lieu du département de la Louetsi Wano, Lébamba. Les rapports entre la société et les hommes en toges noires sont difficiles à la moindre violation de la loi.

(Gabonews) : C'est une œuvre pédagogique que vient de réaliser le Tribunal de Première instance de Mouila. Cette audience foraine marque la première du genre de l'année judiciaire 2020/2021. Douze (12) affaires dont une renvoyée à une séance parce que le prévenu attend son avocat, ont été jugées à l'esplanade de la mairie de Lébamba où les curieux se sont donnés rendez-vous dans le respect des mesures barrières relatives à la lutte contre la Covid 19.

Le 26 février dernier, le tribunal va faire son entrée pour juger publiquement les prévenus. Lébamba aura toutes ses attentions sur l'affaire de l'ex gérant du magasin CECADO, Jean Max Ebang Mezui employait une ruse pour aveugler son entreprise CECAGADIS. Il remplaçait les bouteilles de certaines boissons notamment des bières à la place du JB, une liqueur. Dans les cartons de cigarette, il plaçait des rouleaux de machines de caisse.

Jean Max Ebang Mezui irait plus loin en retirant les paquets de sucre puis en mettant à la place de la terre. Le tout pour tromper les contrôleurs internes.

La supercherie aurait duré environ 1 an, au décompte quasiment 16 millions de déficit. L'ex gérant du magasin CECADO à Lébamba a été condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis pour 500000f d'amande. L'ancien employé de CECAGADIS, Jean Max Ebang Mezui paiera 20 millions FCFA à son ex employeur.

De cette audience correctionnelle foraine, Anderson Kombé Mbega Kialo se retrouve avec 4 affaires pour grivelerie de boissons et de nourriture, c'est-à-dire, vol de boissons et d'aliment. Il a mis en prison pour près de 2ans et des amandes à payer.

Jean Adrien Mboumba, ressortissant Congolais , va purger 12 mois dont 6 avec sursis pour détention et usage de cannabis et défaut de carte de séjour. A sa sortie, il sera refoulé du Gabon pour 10 ans, il devra verser 180000f d'amande.

Une affaire d'homicide involontaire à l'audience, Jean Jacques Biyeka chargeait par inadvertance son compagnon de chasse, Mpega Ditsi le 15 février 2021 non loin de Malinga. Il est incarcéré pour 12 mois dont 10 avec sursis.

Le procureur de la République près le tribunal de 1ere instance , Urbain Massala et le président de la même juridiction, Chris Léandre Ngouma Ondzounga ont réussi à sensibiliser la population de Lébamba sur les infractions quotidiennes qui peuvent à tout moment conduire chaque justiciable devant la barre. Le préfet de la Louetsi Wano, Euloge Mombo a souhaité qu'une telle initiative soit régulière dans sa circonscription administrative devant les notables.