Gabon: Ngounié - MATHA et MOUSSA ADAMOU à Mouila

Mouila, le 27 février 2021 - Après Franceville et Port-Gentil en début de semaine, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et son collègue Ministre de la Défense nationale se sont rendus le samedi 27 février 2021 dans les provinces de la Nyanga et de la Ngounié.

Comme lors des étapes précédentes, Lambert-Noël MATHA et Michaël MOUSSA ADAMOU y sont allés relayer, aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS), le message de soutien et d'encouragement du Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), le Président de la République, Chef de l'Etat, S.E. Ali BONGO ONDIMBA qui a reconnu au même titre que la Communauté nationale le travail remarquable de ces troupes, engagées au premier plan depuis un an dans la lutte et la riposte contre la pandémie de la covid-19.

Cependant, même si l'on peut comprendre une certaine lassitude de la troupe eu égard aux conditions de travail difficiles et à la durée de cette épreuve, les deux membres du Gouvernement ont tenu à sensibiliser les leurs, face aux égarements et manquements constatés ces derniers temps chez quelques éléments des Forces de Défense et de Sécurité. Les Ministres ont également encouragé ces derniers à ne point répondre aux provocations de toute nature ; non sans les inviter à respecter à chaque instant leur serment de servir la Nation et de protéger les populations.

Dans ce sacerdoce quotidien, un soldat doit demeurer droit, professionnel, avec beaucoup de sang-froid et de discernement a dit le Ministre de la Défense Nationale ; avant que Lambert-Noël MATHA ne conclut en ces termes : « Les populations ne sont pas vos ennemis. Notre seul et unique ennemi commun est la Covid-19 et non les populations que vous devez protéger avec toute la dignité humaine. Il faut donc privilégier la pédagogie et non la force, car, même si notre devoir est de vous protéger, il ne faut pas perdre de vue qu'un soldat, bien qu'étant sous le drapeau, reste d'abord un justiciable comme tout autre citoyen. »