Madagascar: Football - Macron habillera les Barea

Macron équipera désormais les Barea pour les deux dernières rencontres dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022. Le délai nécessaire pour le processus de sélection de l'équipementier est au profit de cette marque italienne.

New look. La marque italienne Macron sera l'équipementier officiel des Barea pour les matchs contre l'Ethiopie et le Niger à la dernière semaine de ce mois de mars. Les membres du comité exécutif de la Fédération malgache de football, dirigés par Alfred Andriamanampisoa en ont fait l'annonce ce samedi à Isoraka. Ce choix résulte d'un consensus entre les membres du CE, à l'issue d'une réunion à plusieurs reprises. Pourtant le processus de sélection du fournisseur définitif se poursuit toujours. Cela veut dire que les hommes de Nicolas Dupuis s'habilleront provisoirement à l'italienne durant ces deux matchs mais la suite reste à définir. « Il y en avait eu un appel d'offres et les procédures sont en cours.

Mais compte tenu des matches des Barea dans quelques semaines, et afin que les Barea n'aient plus de souci vis-à-vis de leur équipementier, c'est la marque Macron qui correspond à leur recommandation. D'autant plus que les joueurs sont les plus importants, ils méritent des articles de grande qualité et de vraie marque reconnue mondialement », a souligné Alfred Andriamanampisoa. Le CE a déjà fait part de cette proposition au président de la Fédération malgache de football mais ce dernier n'a pas encore donné son avis, selon encore les explications. On avait présenté quatre jeux de maillots ce samedi dont les couleurs sont vert, rouge, blanc et noir. Ils sont tous floqués de « aloalo » et les colles sont sous forme d'une tête de zébu, ce qui explique le symbole malgache.

Les Barea contents. Le capitaine des Barea, Abel Anicet affiche sa satisfaction sur cette décision. « Nous félicitons et remercions la décision prise par la majorité des membres du Comité Exécutif de la FMF d'avoir choisi un équipementier de renom international, qui en dispose de beaucoup d'expériences pour fournir les équipements et maillots de qualité internationale. Cette décision donne aux Barea les meilleures chances pour porter haut le football malgache », s'est-t-il réjoui. L'équipementier a déjà habillé deux grands clubs de football dans l'Orange Pro League à savoir Elgeco Plus et Jet Kintana. Plus de 50 ans d'existence, Macron international est spécialisé dans le domaine de l'habillement de sports quelle que soit la discipline. L'équipementier a à présent plusieurs clients en Europe et aux Etats-Unis. Il vient de prendre son élan dans l'Océan Indien.

La liste des Barea attendue. Par ailleurs, Nicolas Dupuis devrait annoncer la liste des joueurs présélectionnés pour ces matchs cette semaine. Des joueurs expatriés ne pourraient y assister à cause de leurs blessures. Pourtant, le coach voudrait aligner six joueurs locaux cette fois-ci. Concernant le match contre le Niger le 30 mars, la FMF a souligné que ce sera la Confédération africaine de football (CAF) qui fera le choix du stade, tandis que le match contre les Antilopes éthiopiens se jouera au stade Bahir Dar, qui se situe à 500 km au nord d'Addis-Abeba le 27 mars.