Madagascar: Football / Orange Pro League - Courte victoire de FOSA Juniors

Les Majungais se sont imposés sur le score de un but à zéro sur son jardin, hier. La course est relancée.

La 6e journée de l'Orange Pro League comptant pour la phase retour du championnat pour la conférence nord a totalement chamboulé le classement. Toutes les équipes ont encore toutes leurs chances pour se qualifier pour la poule des AS. Sur le stade Rabemananjara à Mahajanga plein à craquer, l'équipe du Fosa Juniors FC a réalisé l'essentiel. Le réveil a sonné pour l'équipe hôte qui a multiplié les contre performances lors de la phase aller. Les protégés de Salvatore Nobile ont remporté la victoire sur un pénalty marqué par Théodin Ramanjary à la 20e mn. Après une échauffourée dans la surface de réparation, l'arbitre, l'a accordé pour une main de Haja. Et c'est l'unique but de la rencontre. Cette courte victoire relance les chances des Majungais qui se positionnent à la quatrième place avec 8 points. Jet Kintana reste à 7 points et figure à la 5e place.

Côté JET Kintana, l'absence des cadres de l'équipe s'est fait sentir sur le terrain à l'image de Tsalo et de Tsito. A la deuxième période, les attaques se sont intensifiées côté FOSA Juniors, avec l'entrée d'Elefoni et de Sambatra mais, heureusement, Joma, le gardien du Jet Kintana des grands jours, était là pour stopper les occasions adverses. Elefoni, sur deux belles occasions de but, (83 et 87 mn) a failli creuser l'écart, mais, il a buté devant le filet de Fabrice. Malgré l'absence de ses cadors, JET Kintana ne lâchait pas prise.

Au temps additionnel, Carlos confondant vitesse et précipitation, a tremblé devant le but. C'est l'occasion idéale pour Jet Kintana d'égaliser le score. Mais l'arbitrage de cette rencontre a alimenté les débats dans les deux camps. Plusieurs décisions litigieuses de l'arbitre ont été contestées par les joueurs. » C'est quand même un championnat de haut niveau et les arbitres devront être à la hauteur. Aucune équipe ne peut encore jubiler et la course est encore très ouverte « , a souligné Fenosoa, coach de Jet Kintana.

Toujours dans la conférence nord, Elgeco Plus a pris la mesure sur la formation du Five FC sur le score de 2 buts à 1. Safidy a ouvert le score à la 45e mn. De retour des vestiaires, les offensives se maintenaient pour Elgeco, face au leader provisoire du classement. A la 47e mn, Nesta double la mise pour Elgeco et il a fallu attendre à la 75e sur penalty pour que Five FC ouvre le score. Malgré cette défaite, les poulains de Navalona restent à la tête de la conférence avec 13 points suivi des Militaires du COSFA avec 11 points. Ces derniers qui ont été accrochés par TIA Kitra FC au Stade de Barikadimy.

Pour la conférence sud, la hiérarchie a été respectée lors de la 8e journée. L'équipe aéroportuaire de L'AS Adema caracole toujours en tête. C'est sur le score éloquent de 4 buts à 0 que les Fabien et consorts ont étrillé les Tuléarois, samedi, à l'Elgeco Stadium. Ils sont crédités de 16 points. Quant au match opposant la Disciples FC à FCA Ilalaka, il s'est soldé sur la victoire des protégés de Mamisoa Razafindrakoto par 3 buts à 1. Zanakala FC, hôte de l'USCAFOOT s'est imposé par 3 buts à 2.